Federalna sędzia Jennifer L. Rochon w Nowym Jorku w USA odmówiła przedłużenia ograniczeń dotyczących reklam politycznych administracji prezydenta Donalda Trumpa, finansowanych przynajmniej częściowo z pieniędzy podatników. Jak podaje The Independent, koalicja powodów nie zdołała przekonująco wykazać, że nagrania nadal będą powodować bezpośrednią i nieodwracalną szkodę po wyborach 3 listopada 2026 roku.

Argumenty sędzi

Pozew w Nowym Jorku złożyła koalicja, w skład której wchodzi organizacja nadzoru publicznego Common Cause. Powodowie domagali się długoterminowego zakazu emisji reklam. W dokumencie sądowym Rochon wskazała, że pilność wcześniejszych wniosków o tymczasowe ograniczenia była związana właśnie z wyborami śródokresowymi i lokalnymi, które już się odbyły.

Reklamy zaczęto emitować we wrześniu. Zostały one przynajmniej częściowo opłacone w ramach kontraktu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA o wartości 20 mln dolarów. Niektóre nagrania zawierały kompilacje wystąpień prezydenta, wzmianki o obniżkach podatków i poparciu dla organów ścigania. W jednej z reklam wykorzystano fragment spotu z kampanii prezydenckiej Trumpa z 2024 roku.

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Według opisu gazety w tym fragmencie Trump idzie korytarzem, a w tle słychać jego ostrzeżenie o „ostatecznej bitwie” przeciwko „globalistom” i „podżegaczom wojennym”. Powodowie twierdzili, że nagrania były nielegalną propagandą państwową mającą promować przekazy wyborcze prezydenta przed głosowaniem. Biały Dom określał reklamy jako społeczne komunikaty informacyjne.

Równoległa sprawa w Waszyngtonie

Część nagrań publikowano również w mediach społecznościowych administracji Trumpa oraz na stronie internetowej Białego Domu. Dalszy los reklam zależy także od równoległej sprawy w Waszyngtonie, w której Krajowy Komitet Partii Demokratycznej zwraca się do sądu o zakazanie administracji opracowywania, rozpowszechniania i emitowania tych materiałów. Rozprawa w tej sprawie już się odbyła, ale decyzji jeszcze nie wydano.

Przed wyborami sędziowie w obu sprawach wydali tymczasowe zakazy dotyczące części reklam. Tymczasowy zakaz w sprawie demokratów wygasa w przyszłym tygodniu. Jak powiedział starszy radca prawny Democracy Forward Bradley Girard, zespół będzie nadal dążyć do rozpatrzenia nowojorskiej sprawy co do istoty, aby zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.

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