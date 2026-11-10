Federalne dochodzenie dotyczące zdrowia kobiet w Australii otrzymało ponad 2 tysiące zgłoszeń od kobiet, rodziców i działaczy społecznych. Część zgłaszających opowiedziała o braku pomocy po porodzie — od trudności z dostępem do doradców laktacyjnych po nieterminowe wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, informuje ABC News.

Doświadczenia matek

Mieszkanka Perth Morgan powiedziała, że pierwsze tygodnie po narodzinach jej pierwszego dziecka były jednymi z najtrudniejszych w jej życiu. Jak przekazała, nie wysypiała się i otrzymywała sprzeczne porady od położnych dotyczące karmienia piersią. Jej córkę trudno było karmić, nie przybierała wystarczająco na wadze, co powodowało znaczny stres.

Kobieta powiedziała, że brak wsparcia sprawił, iż czuła się zapomniana i wyczerpana, a także myślała, że nie będzie mogła mieć kolejnego dziecka. Następnie Morgan zdobyła kwalifikacje douli poporodowej — specjalistki zapewniającej świeżo upieczonym matkom wsparcie emocjonalne, fizyczne i praktyczne.

Przy narodzinach drugiego dziecka jej doświadczenie było znacznie lepsze po przeprowadzce z regionalnej Wiktorii do Perth. Tam miała większe wsparcie i dostęp do ciągłej opieki położniczej.

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Apel o szersze wsparcie

Senatorka Partii Pracy Marielle Smith, która przewodniczy dochodzeniu, powiedziała, że duża liczba zgłoszeń świadczy o tym, iż kobiety chcą być wysłuchane. Jak zaznaczyła, podobne historie napływają nie tylko z Australii Zachodniej, lecz także z innych regionów kraju.

Julia Jones, edukatorka organizacji Newborn Mothers, która od dwóch dekad pracuje w obszarze opieki poporodowej, zauważyła, że matki często pozostają bez wsparcia, jeśli nie mają schorzenia wymagającego interwencji medycznej. Podkreśliła potrzebę niemedycznej pomocy, wsparcia emocjonalnego i lepszego wyjaśnienia, czego można oczekiwać po porodzie.

Przesłuchania w ramach dochodzenia będą kontynuowane w całej Australii do końca roku, a końcowy raport ma zostać przedstawiony w sierpniu 2027 roku.

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