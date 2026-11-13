Siły federalne zajęły miasta Tigraju, ale walki trwają — BBC News

W Etiopii siły federalne przejęły kontrolę nad Mekelle i innymi głównymi miastami północnego regionu Tigraj po krótkiej zbrojnej konfrontacji z Tigrajskim Ludowym Frontem Wyzwolenia (TPLF). Jednocześnie mieszkańcy regionu informują o trwających walkach w środkowej, północnej i północno-zachodniej części Tigraju, gdzie używane są ciężka artyleria i drony, pisze BBC News.

Walki wznowiły się pod koniec września między TPLF, który przez dziesięciolecia rządził regionem, a narodową armią Etiopii. Poprzednia dwuletnia wojna domowa w Tigraju oficjalnie zakończyła się w 2022 roku. Według doniesień w nowym konflikcie zginęły setki osób, w tym dziesiątki w wyniku uderzeń dronów i nalotów.

Oświadczenia stron konfliktu

Etiopscy urzędnicy rządowi i ich zwolennicy twierdzą, że wojna faktycznie się zakończyła, a kolejnym zadaniem jest wyparcie sił TPLF z regionu. Doradca premiera Getachew Reda, który wcześniej był wysokim rangą działaczem TPLF, oświadczył, że priorytetem powinna stać się stabilizacja Tigraju.

Rzecznik TPLF Mikael Asgedom zaprzeczył, że ugrupowanie poniosło porażkę, nazywając wycofanie się z Mekelle i innych miast działaniem taktycznym i strategicznym. Według niego siły TPLF przygotowują zakrojoną na szeroką skalę kontrofensywę i już przeprowadziły ataki na siły etiopskie w kilku rejonach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obawy mieszkańców i oceny analityków

Świadkowie w pobliżu miasta Sheraro, przy granicy z Erytreą, poinformowali o intensywnych walkach z udziałem artylerii i sił lądowych. Źródła powiązane z armią federalną twierdzą, że operacje przeciwko TPLF trwają na północy Tigraju i w centralnych obszarach górskich, a możliwości ugrupowania stopniowo słabną.

Analitycy różnie oceniają perspektywy konfliktu. Cameron Hudson uważa, że TPLF może prowadzić partyzancką kampanię o niskiej intensywności, jednak nie ma wystarczających zasobów do wojny na dużą skalę z siłami federalnymi. Etiopski komentator Yared Tibebu, przeciwnie, dopuszcza przedłużającą się konfrontację, powołując się na doświadczenie TPLF w długotrwałej walce zbrojnej.

Mieszkańcy Mekelle opowiadają, że po walkach życie w mieście nie wróciło do normy: ludzie mają ograniczone środki nawet na podstawowe potrzeby, a lokalne firmy prawie nie działają. Mieszkańcy regionu mówią, że przede wszystkim pragną bezpieczeństwa i możliwości odbudowania swojego życia.

Czytaj nas na