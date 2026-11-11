Federalny Sąd Australii odwołał Liama Baileya ze stanowiska likwidatora spółki Hellyer Metals, która posiadała udział w kopalni złota Hellyer w północno-zachodniej Tasmanii. Sędzia Sean McElwaine nakazał Baileyowi przekazać wszystkie dokumenty związane z likwidacją Adamowi Johnstonowi, którego wyznaczył nowym likwidatorem. Jak informuje ABC News, sąd uznał zmianę likwidatora za uzasadnioną i konieczną.

Wątpliwości co do bezstronności

Sędzia oświadczył, że pojawiły się poważne pytania dotyczące bezstronności Baileya. Zwrócił również uwagę na niewystarczającą aktywność likwidatora po jego powołaniu 22 stycznia 2026 roku. Według oceny sądu Bailey nie przeprowadził należytego dochodzenia w sprawie działalności spółki oraz okoliczności jednej z jej transakcji, mimo że miał dostęp do znacznej liczby dokumentów i środków finansowych.

Spółka surowcowa Goshawk Mining oraz firma inwestycyjna Saxby Capital zwróciły się do sądu, oświadczając, że straciły zaufanie do likwidatora i jego bezstronności. Jednocześnie przeciwko Hellyer Metals toczy się postępowanie sądowe o odszkodowanie przekraczające 36 mln dolarów w związku z nieudaną transakcją biznesową.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Transakcja z powiązaną spółką

Sąd rozpatrywał transakcję między Hellyer Metals a powiązaną z nią spółką Celestial Group. Sędzia McElwaine wskazał, że termin transakcji, osoby w niej uczestniczące oraz jej skutki budzą pytania. Według niego istnieją wstępne podstawy, aby sądzić, że Hellyer Metals mogła zostać pozbawiona aktywów bez wartościowego wynagrodzenia.

Po tej transakcji Goshawk Mining uzyskała decyzję Sądu Najwyższego o zamrożeniu aktywów spółek powiązanych z Hellyer na kwotę 36,4 mln dolarów. Sąd skrytykował również decyzję Baileya o zaangażowaniu prawnika znanego Hellyer Metals, a także o przekazaniu dyrektorom spółki projektu wymaganego ustawą raportu z likwidacji. Sędzia podkreślił, że dyrektorzy ci byli ściśle związani z transakcją wymagającą zbadania.

Czytaj nas na