Federacja Piłkarska Australii będzie nadal oceniać sytuację bezpieczeństwa przed planowanym meczem towarzyskim reprezentacji narodowej z Jordanią w Ammanie. Australijska drużyna ma również zagrać z Katarem w Dosze 13 listopada, a mecz w stolicy Jordanii zaplanowano trzy dni później.

Jak informuje ABC News Australia, federacja będzie przekazywać piłkarzom i członkom sztabu aktualne informacje o sytuacji bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka. Dyrektor generalny organizacji Martin Kugeler podkreślił, że bezpieczeństwo i dobrostan zawodników oraz personelu są najwyższym priorytetem.

Zawodnicy prosili o przełożenie meczu

Związek Professional Footballers Australia poinformował, że piłkarze w większości opowiedzieli się za przełożeniem meczu z Jordanią na inny termin lub do innego miejsca. Jednocześnie spotkanie w Ammanie obecnie nie zostało odwołane ani przełożone. Indonezja wcześniej odwołała własny zaplanowany mecz towarzyski w Jordanii.

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Trener Tony Popovic ogłosił skład, w którym znalazło się siedmiu piłkarzy bez występów w reprezentacji narodowej. W kadrze nie znaleźli się kapitan Maty Ryan, a także doświadczeni Jackson Irvine, Milos Degenek i pomocnik Aiden O'Neill. Źródło zaznacza, że nie wiadomo, czy ich nieobecność wiąże się z względami bezpieczeństwa.

Zaktualizowany skład drużyny

Wśród nowych powołań do reprezentacji znaleźli się obrońca Central Coast Diesel Herrington, napastnik Portsmouth Thomas Waddingham oraz pomocnik St. Pauli Sam Klein. Do drużyny wrócili również napastnik Daniel Arzani, obrońca Gianni Stensness, a także bramkarze Joe Gauci i Tom Glover.

W składzie dokonano ośmiu zmian w porównaniu z meczami towarzyskimi z Brazylią we wrześniu. Spotkania te początkowo miały służyć jako przygotowanie do Pucharu Azji, jednak turniej w Arabii Saudyjskiej przełożono ze stycznia na grudzień 2027 roku z powodu obaw o bezpieczeństwo. Popovic zaznaczył, że drużyna wykorzysta zgrupowanie do sprawdzenia nowych zawodników i przygotowań do kwalifikacji do mistrzostw świata 2030 oraz Pucharu Azji.

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