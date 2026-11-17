Tureckie Fenerbahçe Tarfin 17 listopada pokonało u siebie francuski ASVEL 115:81 w meczu 12. kolejki Euroligi. Było to ósme zwycięstwo zespołu w sezonie, informuje Anadolu Agency.

Przewaga od pierwszej kwarty

Gospodarze szybko objęli prowadzenie 15:5, a pierwszą kwartę zakończyli wynikiem 32:12. W pierwszych 10 minutach Fenerbahçe trafiło sześć z ośmiu rzutów za trzy punkty i cztery z pięciu rzutów za dwa punkty. Przewaga 20 punktów wyrównała klubowy rekord największego prowadzenia po pierwszej kwarcie w Eurolidze, ustanowiony w meczu z Bayernem w 2015 roku.

W drugiej kwarcie turecki zespół powiększył różnicę do 25 punktów — 49:24 na cztery minuty przed przerwą. ASVEL zmniejszył stratę pod koniec pierwszej połowy, jednak na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 54:39 dla Fenerbahçe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

25 punktów Larkina

Po przerwie Fenerbahçe rozpoczęło od serii 9:0. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był Shane Larkin, który zdobył 25 punktów, w tym 20 w trzeciej kwarcie. W tym fragmencie trafił pięć rzutów za trzy punkty na sześć prób, a zespół zdobył 35 punktów i przed ostatnią kwartą prowadził 89:61.

W czwartej kwarcie przewaga gospodarzy sięgnęła 40 punktów — 113:73. Zdobyte przez Fenerbahçe 115 punktów były drugim najlepszym wynikiem w historii klubu w Eurolidze, po 118 punktach w meczu z Valencia Basket w marcu 2024 roku. Johnny Juzang zanotował double-double — 15 punktów i 11 zbiórek. Dla ASVEL 19 punktów zdobył Mathis Dossou-Yovo, a Edwin Jackson dołożył 14. Po meczu Fenerbahçe ma bilans 8-4, a ASVEL — 4-8.

Czytaj nas na