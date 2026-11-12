W Australii 64-letni farmer Scott Gladman od 72 dni z rzędu płynie wpław rzeką Darling w stanie Nowa Południowa Walia. Zamierza zostać pierwszą osobą, która przepłynie rzekę od początku do końca: trasa z Brewarriny do Wentworth liczy 1650 kilometrów. Gladman i jego zespół pokonali już ponad połowę drogi, informuje ABC News Australia.

Trasa na ponad trzy miesiące

W ramach kampanii Fight the Current farmer planuje pokonywać około 16 kilometrów dziennie, a cała podróż ma potrwać nieco ponad trzy miesiące. Wcześniej Gladman nigdy nie przepłynął jednorazowo więcej niż osiem kilometrów. W 2017 roku wszczepiono mu trzy stenty z powodu problemów z sercem.

Jak mówi Gladman, nie uważa się za dobrego pływaka, ale kocha wodę. Jego żona George powiedziała, że nie zdołała odwieść męża od tego pomysłu i postanowiła go wspierać.

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Zbiórka funduszy dla osób z chorobami neurologicznymi

Celem przeprawy wpław jest zbiórka funduszy i zwiększanie świadomości na temat choroby neuronu ruchowego oraz choroby Parkinsona. Gladman rozpoczął inicjatywę po tym, jak u jego wieloletniego przyjaciela Russa Worldle'a zdiagnozowano chorobę Parkinsona, a u 36-letniego przyjaciela rodziny Pata Russella — chorobę neuronu ruchowego.

Do docelowej kwoty 150 tysięcy dolarów kampanii brakuje 15 tysięcy dolarów. Darowizny przekazują także mieszkańcy niewielkich miejscowości wzdłuż trasy: w Louth, gdzie mieszka około 70 osób, zebrano 3700 dolarów, a w rejonie Tilpy, liczącym około 40 mieszkańców — 4000 dolarów.

Wsparcie zespołu

Gladmanowi towarzyszy zmienny zespół wioślarzy, kierowców łodzi i innych pracowników. Jeden z pomocników, Mike Bremers, który wcześniej pokonał Darling kajakiem, wypatruje zatopionych konarów i innych przeszkód w wodzie. Kuzyn pływaka, Brian Gladman, odpowiada za przewożenie zespołu między obozem a rzeką.

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