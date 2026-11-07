Rolnik George Muthuri z hrabstwa Kiambu w Kenii rozwija gospodarstwo Comfort Worms and Insects, które przetwarza odpady organiczne na wermikompost, dodatki paszowe dla zwierząt oraz płynne bionawozy do nawożenia dolistnego. Jego przedsiębiorstwo produkuje miesięcznie około 12 ton wermikompostu, a zespół pięciu pracowników przetwarza około trzech ton surowców organicznych tygodniowo.

Jak informuje Nation Kenya, Muthuri założył gospodarstwo w 2014 roku. Początkowo hodował dżdżownice jako dodatek białkowy dla własnego drobiu i przetwarzał odpady z gospodarstwa na kompost. W 2016 roku rolnik rozpoczął pracę z larwami czarnej muchy żołnierskiej, otrzymawszy pierwsze jaja owadów od Międzynarodowego Centrum Fizjologii i Ekologii Owadów. Według niego dodanie larw do diety drobiu zmniejszyło zależność od komercyjnych pasz o 40%.

Przetwarzanie odpadów

Larwy czarnej muchy żołnierskiej na fermie żywią się odpadami organicznymi, które pracownicy codziennie zbierają w centrach handlowych i szkolnych kuchniach w pobliżu wsi Kagaa. W ciągu kilku dni przekształcają ten surowiec w biomasę wykorzystywaną do produkcji pasz.

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Do wermikompostowania gospodarstwo wykorzystuje inne surowce: obornik bydlęcy i resztki roślinne. Dżdżownice są trzymane w drewnianych pojemnikach w szklarni. Muthuri zaznaczył, że rozkład masy organicznej trwa od sześciu do ośmiu tygodni, po czym gotowy produkt jest zbierany i przesiewany. Duże cząstki wracają do pojemników do dalszego przetwarzania.

Nawozy i pasze

Przedsiębiorstwo pakuje wermikompost w worki o masie 10, 30 i 50 kilogramów. Ceny wynoszą odpowiednio 600, 1500 i 2500 szylingów kenijskich. Wśród nabywców są rolnicy ekologiczni, producenci sadzonek i komercyjni eksporterzy kwiatów. Rolnik wytwarza także płynny roztwór z ekstraktu kompostowego do opryskiwania roślin.

Osobnym kierunkiem działalności stała się azolla — paproć wodna uprawiana w sztucznych stawach o głębokości około 30 centymetrów. Roślina dojrzewa w około trzy tygodnie, po czym można ją zbierać co tydzień lub codziennie, zależnie od powierzchni zbiornika. Według Muthuriego azolla jest wykorzystywana jako dostępny dodatek białkowy i mineralny do pasz dla drobiu.

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