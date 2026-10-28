W Nairobi w Kenii 29-letni rolnik Bornface Otieno Owino z hrabstwa Homa Bay został nazwany Osobą Roku ONZ w Kenii. Uhonorowano go podczas wydarzeń z okazji Dnia ONZ za działania na rzecz walki z ubóstwem, wzmacniania społeczności wiejskich oraz tworzenia możliwości dla młodych ludzi i kobiet.

Jak podaje Nation Kenya, Owino został pierwszym laureatem tego wyróżnienia w wieku poniżej 30 lat. Za pośrednictwem firmy Bonifarm Enterprise Limited rozwija agroekologię, rolnictwo odporne na zmiany klimatu oraz inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Praca ze społecznościami

Rolnik współpracuje ze społecznościami wiejskimi, szkołami, kościołami i zorganizowanymi grupami. Według jego słów jego programy objęły 12 674 rolników, z których 81% to młodzi ludzie. Działania obejmują szkolenia, mentoring, zapewnianie zasobów rolniczych oraz wsparcie dla przedsiębiorstw społecznościowych.

Owino powiedział, że zaczął gospodarować na ćwierci akra ziemi, a następnie rozszerzył gospodarstwo do około 25 akrów. W każdej społeczności, w której pracuje, rolnik przeznacza jeden akr na wspólny projekt: uczestnicy tworzą grupy, zarządzają gospodarstwem i zatrzymują zyski. Obecnie w takich inicjatywach uczestniczy 25 społeczności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Akwakultura i odporność klimatyczna

Owino popularyzuje stosowanie certyfikowanych nasion, efektywnego nawadniania, zintegrowanej ochrony przed szkodnikami i ochrony gleby. Promuje te podejścia wśród rolników z basenu Jeziora Wiktorii, gdzie nieregularne opady i zmiany pogody wpływają na dochody z rolnictwa.

Według danych ONZ, w ramach cotygodniowego programu dla rolników Owino przekazał ponad 500 tys. narybku. Inicjatywa ma wspierać akwakulturę jako źródło dochodów, zatrudnienia i żywności dla społeczności w pobliżu Jeziora Wiktorii.

Zastępca przedstawiciela UN Women w Kenii Den Bazira oświadczył, że działalność Owino łączy rolnictwo ze świadczeniem usług w społecznościach, tworząc możliwości dla kobiet i młodych ludzi. Drugie miejsce w konkursie zajął 26-letni rugbysta Kevin Wekesa, który za pośrednictwem projektu Play Green zwraca uwagę na zanieczyszczenie plastikiem podczas wydarzeń sportowych.

Czytaj nas na