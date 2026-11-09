Trzydziestu dziewięciu rolników z pakistańskiej prowincji Sindh złożyło pozew przeciwko niemieckiej firmie energetycznej RWE i producentowi cementu Heidelberg Materials. Domagają się odszkodowania za straty, które, jak twierdzą, ponieśli w wyniku powodzi na dużą skalę w 2022 roku. Powodowie uważają, że emisje spółek, przyczyniające się do zmiany klimatu, nasiliły ulewne deszcze, przez co zniszczone zostały uprawy, zwierzęta gospodarskie i domy.

Jak informuje The Local, pozew nie dotyczy konkretnych działań firm w Pakistanie. Rolnicy zwrócili się do sądu w Niemczech, gdzie znajdują się siedziby RWE i Heidelberg Materials. Według szacunków powodów RWE odpowiada za 0,68% światowych emisji przemysłowych, a Heidelberg Materials — za 0,12%.

Straty po powodzi

Powódź w 2022 roku objęła około jedną trzecią terytorium Pakistanu, pochłonęła życie 1700 osób i dotknęła 30 milionów mieszkańców kraju. Rolnik Abdul Hafiz Khoso z dystryktu Jacobabad powiedział, że po katastrofie jego rodzina została bez środków do życia.

Inna powódka, właścicielka ziemi Munawar Khatun, oświadczyła, że woda zalała nasiona krótko przed zbiorami pszenicy i pozbawiła jej rodzinę głównego źródła dochodu. Rolnik Abdul Khaliq Laghari z dystryktu Dadu oszacował swoje straty, w tym dom, 40 akrów upraw i zwierzęta gospodarskie, na 14 tysięcy dolarów. Jak powiedział, rodzina nadal nie może spłacić długów.

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Stanowisko firm

RWE i Heidelberg Materials uznały roszczenia za bezzasadne. Heidelberg Materials oświadczyła, że jej działalność była zgodna z niemieckim prawem, a spółki nie powinny ponosić odpowiedzialności według standardów stosowanych z mocą wsteczną.

RWE oświadczyła, że sprawa jest kolejną próbą przeniesienia postulatów polityki klimatycznej do niemieckich sądów. Firma podkreśliła również, że odpowiedzialność cywilna za emisje dwutlenku węgla byłaby sprzeczna z sytuacją, w której państwo zezwala na takie emisje i je reguluje.

Pozew będzie rozpatrywany w postępowaniu cywilnym, które według publikacji może trwać latami. Opiera się on na wcześniejszej sprawie peruwiańskiego rolnika przeciwko RWE: jego żądanie odszkodowania oddalono, jednak sądy nie wykluczyły możliwości pociągnięcia dużych emitentów do odpowiedzialności.

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