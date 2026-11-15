W południowo-wschodnim Tajwanie rolnik Banu Ismahassan wraz ze swoimi starszymi rodzicami od dziesięciu lat przywraca uprawę prosa oleistego — dawnej rośliny rdzennego ludu Bunun. Roślina niemal zniknęła z pól ponad 60 lat temu, gdy ryż stał się łatwiej dostępny, podaje The Japan Times.

Rodzina uprawia proso w społeczności Buklavu w powiecie Taitung. Proso oleiste, nazywane w języku Bunun dill, jest endemitem Tajwanu i występuje dziko w górach. Ismahassan zaczął badać tę roślinę po przeczytaniu o niej w internecie: analizował dokumenty historyczne i rozmawiał ze starszyzną społeczności. Jedna z nich przypomniała sobie, że ostatni raz jadła to ziarno około pół wieku temu.

Roślina na wypadek nieurodzaju

W przeszłości Bunun uprawiali proso oleiste obok prosa włośnicowego, które było ich główną rośliną uprawną. Proso oleiste służyło jako zapas na wypadek nieurodzaju lub klęsk żywiołowych. Według Ismahassana z jednego nasiona może wyrosnąć od 15 do 20 wiech, a łodygi odrastają samodzielnie. Proso włośnicowe zwykle tworzy jedną wiechę i po ścięciu wymaga ponownego wysiewu.

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Na gospodarstwie o powierzchni 2,2 hektara proso oleiste okazało się bardziej wytrzymałe niż proso włośnicowe. Podczas suszy, która kilka lat temu trwała ponad 200 dni, pozostawało zielone, gdy inne uprawy więdły, powiedział rolnik. Jak zaznaczył, tajfuny, powodzie i epidemia choroby rdzy również nie wpłynęły na tę roślinę.

Nasiona są przechowywane dla przyszłości

Była profesor Academia Sinica i specjalistka w dziedzinie genetyki roślin Hsin Yueh-i kierowała grupą badawczą, która znalazła proso oleiste w górach południowo-wschodniego Tajwanu. Wyniki jej badań wskazują, że ochronna woskowa powłoka nasion pozwala roślinie rosnąć bez nawadniania, nawozów i pestycydów nawet na mało żyznych glebach. Roślina jest bogata w olej, białko i minerały; może być wykorzystywana jako żywność dla ludzi i zwierząt, a także jako paliwo.

Rodzina Ismahassanów zbiera plony dwa razy w roku, jednak pozyskanie innych rolników jest na razie trudne. Uprawa wymaga znacznych nakładów pracy ręcznej, a dla konsumentów proso oleiste jest znacznie droższe niż ryż. Tajwańskie Narodowe Centrum Zasobów Genetycznych Roślin Uprawnych przechowuje nasiona w temperaturze minus 18 stopni Celsjusza, uznając ich różnorodność genetyczną i zdolność adaptacji za cenne w obliczu przyszłych zmian klimatu.

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