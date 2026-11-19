Kierowca Red Bulla Max Verstappen oświadczył, że ufa Formule 1 i Międzynarodowej Federacji Samochodowej w kwestii organizacji finałowych rund sezonu w Katarze i Abu Zabi. Grand Prix Kataru zaplanowano na 27–29 listopada, a Grand Prix Abu Zabi na 4–6 grudnia; obecnie oba etapy mają się odbyć.

Jak informuje Sky Sports, Formuła 1 wcześniej odwołała zaplanowane na kwiecień wyścigi w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej. Po Grand Prix São Paulo 8 listopada organizatorzy zrezygnowali również z rezerwowego planu rozegrania finałowego wyścigu sezonu we Włoszech.

Stanowiska Verstappena i Leclerca

Podczas sesji medialnej przed Grand Prix Las Vegas Verstappen powiedział, że nie ma wszystkich informacji i polega na wnioskach F1 oraz FIA. We wrześniu wypowiadał się przeciwko zakończeniu sezonu na Bliskim Wschodzie, jednak teraz oświadczył, że ufa tym organizacjom, iż podejmą właściwą decyzję.

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Kierowca Ferrari Charles Leclerc nazwał sytuację trudną, ale również wyraził zaufanie do działań FIA. Jak powiedział, federacja poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich uczestników, a do Kataru przyjedzie, jeśli będzie tam bezpiecznie.

Wypowiedzi Russella i Norrisa

George Russell z Mercedesa, który jest dyrektorem Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix, powiedział, że ta kwestia wykracza poza kompetencje organizacji kierowców. Zaznaczył, że znajomi mieszkający w regionie wraz z rodzinami zapewnili go o własnym bezpieczeństwie.

Lando Norris poinformował, że przed etapami w Katarze i Abu Zabi planuje uczestniczyć w ślubie przyjaciela w Bahrajnie. Jednocześnie podkreślił, że bardziej martwi się o bezpieczeństwo kibiców i pracowników zespołów. Sky Sports pisze również, że w miniony weekend zaatakowano amerykańską bazę wojskową w Bahrajnie, a Huti w Jemenie posuwają się naprzód w wojnie przeciwko wspieranemu przez Arabię Saudyjską rządowi tego kraju.

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