W Brazylii Max Verstappen wystartuje z ostatniej pozycji na 22-samochodowej stawce w niedzielnym wyścigu Grand Prix São Paulo, informuje Sky Sports News. Kierowca Red Bulla otrzymał karę po zamontowaniu trzech różnych nowych komponentów silnika.

Kary dla Ferrari

Kierowcy Ferrari, Lewis Hamilton i Charles Leclerc, również stracą po 10 pozycji na starcie. Obaj wykorzystali w tym sezonie piąty silnik spalinowy — o jeden więcej, niż dopuszczają przepisy.

Karę podczas tej rundy otrzymał także George Russell z Mercedesa. Jego kara oznacza przesunięcie o pięć pozycji na polach startowych.

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Walka o tytuły

Podwójna kara dla Ferrari zwiększa szanse Mercedesa na zdobycie tytułu mistrza konstruktorów już w niedzielę. Zespół zostanie mistrzem, jeśli zdobędzie co najmniej o trzy punkty więcej niż rywale.

Verstappen, Hamilton, Russell i Leclerc walczą o drugie miejsce w klasyfikacji kierowców. Na cztery wyścigi przed końcem sezonu dzieli ich 16 punktów. Podczas niedzielnego Grand Prix prognozowany jest deszcz.

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