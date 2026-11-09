Firma geotermalna Fervo, realizująca projekty w stanie Utah w USA, poinformowała o wzroście zakontraktowanych przychodów do 11,9 mld dolarów. To o 4,7 mld dolarów więcej niż w poprzednim kwartale, gdy wskaźnik wynosił 7,2 mld dolarów, podaje TechCrunch.

Projekt dla Google w Utah

Fervo planuje do końca 2028 roku zakończyć budowę elektrowni geotermalnej o mocy 396 MW dla Google. Wcześniej w tym roku firma podłączyła do sieci swoją pierwszą elektrownię o mocy 100 MW.

Oba projekty są realizowane na terenie Cape Station w stanie Utah. Potencjał tego zasobu może sięgać 8,4 GW energii elektrycznej, choć wcześniej eksperci szacowali go na około 4 GW.

Projekt Google, który obecnie nosi nazwę Cape Google 400, zostanie podłączony do sieci elektroenergetycznej. Współzałożyciel i dyrektor generalny Fervo Tim Latimer oświadczył, że pozwoli to Google zużywać energię elektryczną zgodnie z umową albo sprzedawać ją innym nabywcom, jeśli firma nie będzie jeszcze gotowa jej wykorzystać.

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Wiercenia i koszt mocy

Nowe odwierty Fervo są głębsze i gorętsze oraz mogą wytwarzać do 15 MW mocy brutto każdy. Firma łączy kilka odwiertów w moduły GeoBlock: pierwszy ukończony moduł wytworzył 33 MW, podczas gdy najnowsze osiągnęły 50 MW. Ich rozmiar jest dostosowany do potrzeb typowej hali centrum danych.

W kwartale strata operacyjna Fervo wyniosła 43,7 mln dolarów. Jednocześnie firma posiadała 1,9 mld dolarów w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach, a jej dług długoterminowy wynosił 301,6 mln dolarów.

Fervo poinformowała także o spadku kosztów budowy: pierwszy etap Cape Station kosztował 7 000 dolarów za kilowat mocy, a koszt projektu dla Google wyniósł 5 500 dolarów za kilowat. Długoterminowym celem firmy jest obniżenie tego wskaźnika do 3 000 dolarów za kilowat.

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