Koreańska Wioska Ludowa w Yongin w prowincji Gyeonggi w Korei Południowej zakończy w niedzielę festiwal „Gwisin Saba: gra duchów” zgodnie z pierwotnym harmonogramem, mimo skarg dotyczących możliwego złego traktowania dzieci. Poinformował o tym Korea Herald.

Administracja kompleksu poinformowała na Instagramie, że wydarzenie nie zostanie ani przedwcześnie zakończone, ani zawieszone. Coroczny festiwal po raz pierwszy odbył się w 2023 roku, a w tym roku trwa od 1 września. Jego nazwa łączy koreańskie słowo „gwisin”, oznaczające ducha, oraz buddyjski termin „saba”, oznaczający ziemski świat.

Interaktywne występy

Podczas festiwalu aktorzy w kostiumach i charakteryzacji wcielają się w postacie z koreańskich opowieści o zjawiskach nadprzyrodzonych, w tym duchy panien, żniwiarzy śmierci i dziewięcioogoniaste lisy. Śpiewają, tańczą i wchodzą w interakcje z odwiedzającymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Program zyskał szczególną popularność dzięki scenom, w których wykonawcy na prośbę rodziców karcili dzieci za niepożądane zachowanie — od niechęci do mycia zębów po kłótnie z rodzeństwem. Niektóre dzieci straszono, aby obiecały, że będą zachowywać się lepiej. Nagrania takich epizodów rozpowszechniały się w mediach społecznościowych, a postacie nazwano „mroczną Oh Eun-young” — na cześć znanej psychiatryczki i ekspertki w dziedzinie wychowywania dzieci.

Skargi i kontrola

Według lokalnych mediów władze miasta Yongin otrzymały dziewięć skarg za pośrednictwem rządowego internetowego portalu petycji. W poniedziałek do wioski etnograficznej przybyło czterech miejskich urzędników, którzy przez około cztery godziny prowadzili kontrolę na miejscu.

Na policję złożono również zawiadomienie z prośbą o zbadanie możliwego złego traktowania dzieci, a oddzielną skargę, jak podano, skierowano do Narodowej Komisji Praw Człowieka Korei. Przedstawiciel wioski etnograficznej oświadczył, że interakcje aktorów z dziećmi odbywały się wyłącznie na prośbę i za zgodą rodziców oraz były natychmiast przerywane, jeśli dziecko zbyt się przestraszyło. Kompleks nie zdecydował jeszcze, czy w przyszłym roku powróci program z takimi interakcjami z dziećmi.

Czytaj nas na