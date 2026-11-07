W parku Zabeel w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich festiwal Emirates Loves Syria, poświęcony syryjskiej kulturze i dziedzictwu, zgromadził ponad 55 tys. odwiedzających. Wydarzenie odbyło się po raz drugi i połączyło przedstawicieli syryjskiej społeczności w ZEA, przedsiębiorców, znanych Syryjczyków oraz rodziny.

Wideoorędzie prezydenta Syrii

Prezydent Syrii Ahmad al-Sharaa wystąpił z telewizyjnym orędziem do syryjskiej społeczności w ZEA. W festiwalu uczestniczył również szejk Nahyan bin Mubarak, minister tolerancji i współistnienia ZEA, podaje The National.

Według Biura Mediów Rządowych ZEA szejk Nahyan oświadczył, że relacje między ZEA a Syrią opierają się na historycznych więziach, wzajemnym szacunku, braterstwie i współistnieniu. Zaznaczył również, że ZEA wspierają inicjatywy ukierunkowane na rozwój Syrii oraz zapewnienie bezpieczeństwa, pokoju i stabilności we wszystkich jej regionach.

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Kuchnia, muzyka i wyróżnienia

Program obejmował syryjską kulturę, kuchnię, muzykę i dziedzictwo. Na scenie wystąpiła syryjska piosenkarka Assala Nasri. Odwiedzającym pokazano także wystawę poświęconą historii i kulturze Syrii oraz interaktywną strefę fotograficzną ze scenami z Damaszku, Aleppo, Homsu, Hamy, Latakii, Tartusu i Dary.

Na festiwalu działało 30 stoisk syryjskich przedsiębiorstw domowych, a także 40 restauracji i kiosków z tradycyjną kuchnią syryjską. Wyróżnienia za wkład w sztukę, media, medycynę, biznes i design otrzymali przedstawiciele syryjskiej społeczności w ZEA, w tym aktorzy Mona Wassef, Jamal Suliman i Abed Fahd.

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