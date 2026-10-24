W japońskiej prefekturze Gifu organizatorzy tradycyjnych festiwali regionu Hida-Takayama pozyskują wolontariuszy i dokumentują występy, starając się zachować obrzędy w warunkach starzenia się społeczeństwa i niedoboru młodych uczestników. Poinformował o tym The Japan Times.

Mniej osób do organizacji świąt

Przewodniczący Stowarzyszenia Ochrony Platform Festiwalu Takayama, Ryohei Teraji, oświadczył, że brak ludzi jest największym problemem organizatorów. Jak zaznaczył, większością z 25 platform wykorzystywanych podczas wiosennego i jesiennego festiwalu zajmują się grupy od ośmiu do 15 gospodarstw domowych, a jedną — zaledwie cztery.

Wiosenny festiwal w Takayamie odbywa się 14–15 kwietnia, a jesienny — 9–10 października. Są one znane z platform yatai o wysokości do ośmiu metrów, przedstawień kukiełkowych i procesji przez miasto.

W niewielkiej wsi Fukuji Onsen problem jest szczególnie odczuwalny dla wykonawców henbetei — tańca lwa, w którym dwoje tancerzy w tradycyjnych strojach naśladuje ruchy zwierzęcia. Masaru Kose, przedstawiciel lokalnego hotelu i jeden z organizatorów festiwalu, poinformował, że wykonawcy tego tańca starzeją się, a przekazywanie tradycji następnemu pokoleniu staje się coraz trudniejsze.

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Wolontariusze i nagrania wideo

W ciągu ostatnich pięciu lat grupom zajmującym się platformami Festiwalu Takayama pomagali wolontariusze z prefektur Gunma i Mie. Teraji zaznaczył, że bez tej pomocy festiwal nie mógłby być kontynuowany, dlatego organizatorzy radzą innym grupom przyjmować wolontariuszy z zewnątrz.

Organizatorzy letniego festiwalu Fukuji Onsen nagrywają także próby i występy henbetei. Przypuszczają, że taniec może nie odbywać się w niektórych latach, a następnie zostać wznowiony.

Turystyka stała się ważnym źródłem wsparcia dla lokalnych społeczności. Liczba zagranicznych gości nocujących w Takayamie od 2015 roku wzrosła ponad dwukrotnie i w 2024 roku przekroczyła 700 tys. Jednocześnie lokalni organizatorzy podkreślają, że festiwale zachowuje się przede wszystkim dla samych społeczności oraz dla możliwości zatrzymania młodych ludzi w regionie.

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