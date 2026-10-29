W Gudżracie w Pakistanie Federalna Agencja Śledcza (FIA) poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny, który według śledczych podszywał się pod pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych i żądał pieniędzy od odwiedzających za poświadczanie dokumentów.

Podejrzenie żądania łapówek

Jak podaje Dawn, w materiałach sprawy figuruje Umar Raza, znany również jako Zahid Hassan. Według skarżącego mężczyzna znajdował się przy głównym wejściu do biura Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy GT Road w Gudżracie i przedstawiał się jako pracownik resortu.

FIA twierdzi, że żądał łapówek od wnioskodawców, którzy przychodzili do biura, aby poświadczyć swoje dokumenty. Po zatrzymaniu mężczyznę przekazano lokalnemu oddziałowi agencji w celu dalszego śledztwa i procedur prawnych.

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Sprawdzenie możliwych pośredników

Przeciwko podejrzanemu zarejestrowano sprawę na podstawie artykułu 170 pakistańskiego kodeksu karnego. Przedstawiciel FIA oświadczył również, że śledztwo sprawdzi możliwą rolę innych pośredników, pracowników biura MSZ w Gudżracie oraz przedstawicieli innych instytucji.

W marcu Ministerstwo Spraw Zagranicznych odsunęło kierownika Biura Łącznikowego ds. Zagranicznych w Gudżracie oraz dwóch innych pracowników po skargach dotyczących korupcji podczas poświadczania dokumentów. Stało się to po tym, jak młodszy pracownik złożył zawiadomienie o kradzieży 4 milionów pakistańskich rupii z jego mieszkania w pobliżu biura.

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