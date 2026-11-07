Minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan podczas forum TRT World w Stambule zaproponował rozważenie utworzenia globalnej inicjatywy na rzecz ochrony kluczowych wąskich gardeł morskich i zwiększenia odporności międzynarodowej łączności transportowej. Informuje o tym Anadolu Agency.

Według ministra napięcia geopolityczne i zakłócenia na ważnych szlakach handlowych stwarzają ryzyko dla światowej gospodarki i bezpieczeństwa. Podkreślił, że żadne państwo nie może odizolować się od skutków niestabilnego środowiska międzynarodowego, a rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu, wspólnych interesach i udziale państw odpowiednich regionów.

Ryzyko dla handlu i dostaw

Fidan oświadczył, że konfrontacja zbrojna na Morzu Czarnym, a także rosnące zagrożenie wokół Cieśniny Ormuz i cieśniny Bab al-Mandab zagrażają handlowi międzynarodowemu, dostawom energii i bezpieczeństwu żywnościowemu. Zaznaczył, że ataki na statki handlowe i zakłócenia ruchu morskiego na Morzu Czarnym wpływają na przewóz ważnych towarów, w tym zboża.

Minister stwierdził również, że koncentracja światowych przepływów handlowych i energetycznych na ograniczonej liczbie tras tworzy podatność strukturalną. Jego zdaniem państwa powinny rozwijać istniejące sieci i alternatywne korytarze transportowe, aby zmniejszać nadmierną zależność od poszczególnych dróg dostaw.

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Proponowana inicjatywa międzynarodowa

Zgodnie z koncepcją Fidana taka inicjatywa mogłaby połączyć państwa i odpowiednich uczestników międzynarodowych w celu zachowania wolności żeglugi, nieprzerwanych dostaw niezbędnych towarów, dywersyfikacji tras transportowych i energetycznych oraz nadania priorytetu dyplomacji w reagowaniu na nowe zagrożenia.

Szef tureckiej dyplomacji nazwał Korytarz Środkowy między Azją a Europą przez region kaspijski i Kaukaz Południowy, a także projekt „Droga Rozwoju”, który ma połączyć państwa Zatoki Perskiej z Europą przez Irak i Turcję, częścią strategii regionalnej integracji gospodarczej i wzmacniania łańcuchów dostaw.

Fidan wspomniał również o doświadczeniu dyplomatycznego zaangażowania Turcji w Czarnomorską Inicjatywę Zbożową. Oświadczył, że długotrwałe zaangażowanie dyplomatyczne może przynosić praktyczne rezultaty nawet w warunkach konfliktu zbrojnego.

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