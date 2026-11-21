Międzynarodowa Federacja Szachowa FIDE przekazała sprawę norweskiego arcymistrza Magnusa Carlsena do swojej Komisji Etyki i Dyscypliny po trzech porażkach technicznych na testowym turnieju Total Chess World Championship Tour w Budapeszcie na Węgrzech — informuje Channel NewsAsia.

Trzy opuszczone partie

Według oświadczenia FIDE Carlsen nie stawił się na trzy zaplanowane partie przeciwko Władysławowi Artemjewowi w meczu o 17. miejsce, gdy wynik rywalizacji nie był jeszcze rozstrzygnięty. Pierwszego dnia meczu poniósł dwie porażki techniczne w szachach szybkich, a następnego dnia kolejną w formacie fast classic.

Następnie Carlsen wygrał dogrywkę Armageddon. FIDE zaznaczyła, że inni szachiści również ponieśli porażki techniczne w meczach, których wyniki były już rozstrzygnięte. Federacja podkreśliła jednocześnie, że sytuacja Carlsena różniła się tym, iż rezultat jego rywalizacji z Artemjewem pozostawał nierozstrzygnięty.

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Stanowisko federacji

Federacja skrytykowała działania arcymistrza. Zdaniem FIDE, biorąc pod uwagę jego status i rolę w popularyzacji szachów, takie zachowanie może zaszkodzić reputacji zawodów oraz świadczyć o braku szacunku dla przeciwników, widzów i partnerów turnieju. Organizacja nazwała takie działania niedopuszczalnymi i niezgodnymi ze standardami profesjonalnego zachowania uczestników oficjalnych zawodów.

Podczas turnieju ranking Carlsena i jego pierwsza pozycja w światowym rankingu znalazły się pod presją: porażki groziły spadkiem poniżej poziomu 2800 po raz pierwszy od 17 lat oraz przerwaniem trwającego ponad 15 lat liderowania. Turniej w Budapeszcie wygrał Alireza Firouzja, drugi był Anish Giri, a trzeci Fabiano Caruana. Zawody miały charakter testowy przed pierwszym sezonem Total Chess World Tour w 2027 roku.

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