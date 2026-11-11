FIFA uznała za spełniające minimalne wymagania dla gospodarzy dwie wspólne kandydatury do organizacji kobiecych mistrzostw świata: USA, Meksyku, Kostaryki i Jamajki na 2031 rok oraz Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii na 2035 rok. Obie kandydatury zostaną przekazane do zatwierdzenia nadzwyczajnemu Kongresowi FIFA, informuje Channel NewsAsia.

Kandydatura na turniej w 2031 roku

Mistrzostwa świata w 2031 roku proponują wspólnie zorganizować USA, Meksyk, Kostaryka i Jamajka. Ich kandydatura przewiduje wykorzystanie 20 stadionów w 20 miastach-gospodarzach i otrzymała łączną ocenę 4,4 punktu na pięć.

W turnieju finałowym kobiecych mistrzostw świata w 2031 roku po raz pierwszy zagra 48 reprezentacji. Turniej będzie składał się z 12 grup po cztery drużyny, po których rozpocznie się faza pucharowa od 1/16 finału.

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Kandydatura na 2035 rok

O organizację kobiecych mistrzostw świata w 2035 roku ubiegają się Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia. Zaproponowały 19 stadionów w 15 miastach i otrzymały ocenę 4,3 punktu na pięć.

W 2035 roku również zagra 48 drużyn w tym samym formacie: 12 grup po cztery reprezentacje oraz faza pucharowa rozpoczynająca się od 1/16 finału. Nadzwyczajny Kongres FIFA ma odbyć się 23 listopada. Następne kobiece mistrzostwa świata odbędą się w Brazylii od 24 czerwca do 25 lipca 2027 roku.

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