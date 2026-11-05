Według The Guardian, FIFA chce przeprowadzić rozmowy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim na temat możliwego ograniczenia wieku uczestniczek turnieju piłki nożnej kobiet na igrzyskach do 23 lat. Jako powód wskazywane są przeładowany kalendarz meczów i duże obciążenie czołowych piłkarek.

Zmiany możliwe nie wcześniej niż w 2032 roku

Kryteria kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku zostały już zatwierdzone, a w niektórych regionach rozpoczęły się turnieje kwalifikacyjne. Dlatego format rozgrywek będzie można zmienić najwcześniej przed igrzyskami w Brisbane w 2032 roku.

Formalna propozycja nie została jeszcze złożona. Według publikacji FIFA jest zainteresowana rozpatrzeniem tej kwestii wspólnie z MKOl, piłkarkami oraz czołowymi krajowymi federacjami, których reprezentacje regularnie kwalifikują się na igrzyska. FIFA i MKOl odmówiły komentarza.

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Możliwa kontrowersyjna reforma

Limit wieku znacząco zmieniłby charakter kobiecego turnieju olimpijskiego, w którym dotychczas nie było ograniczeń wiekowych. Piłka nożna kobiet weszła do programu igrzysk w 1996 roku w Atlancie. O tytuł olimpijski w piłce nożnej kobiet rywalizowano osiem razy, a reprezentacja USA zwyciężyła pięć razy, w tym zdobyła złoto w Paryżu w 2024 roku.

W męskiej olimpijskiej piłce nożnej ograniczenie do 23 lat wprowadzono w 1992 roku, a od 1996 roku zespoły mogą zgłaszać po trzech starszych zawodników. W Los Angeles w 2028 roku turniej kobiet po raz pierwszy będzie większy od męskiego: zagra w nim 16 drużyn wobec 12.

Kalendarz na 2028 rok stanie się jeszcze bardziej napięty także z powodu uruchomienia Klubowych Mistrzostw Świata Kobiet. Turniej z udziałem 16 drużyn w USA zaplanowano na 5–30 stycznia, sześć miesięcy przed igrzyskami.

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