W Zurychu w Szwajcarii FIFA ma w poniedziałek zatwierdzić wspólną kandydaturę Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii do organizacji mistrzostw świata kobiet w 2035 roku. Cztery federacje piłkarskie są jedynymi kandydatami do organizacji turnieju, informuje BBC Sport.

Głosowanie w Zurychu

Delegacja kandydatury All Together będzie obecna w siedzibie FIFA w Zurychu. Krajowe federacje piłkarskie przeprowadzą specjalnie zorganizowane wirtualne posiedzenie i zagłosują nad ratyfikacją gospodarzy rozgrywek.

Mistrzostwa w 2035 roku planowane są z udziałem 48 reprezentacji. Program turnieju przewiduje 104 mecze w ciągu 39 dni. W przypadku zatwierdzenia będą to pierwsze piłkarskie mistrzostwa świata organizowane przez Wielką Brytanię od 1966 roku.

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Stadiony i ocena kandydatury

W kandydaturze zaproponowano 19 aren: 14 w Anglii, jedną w Irlandii Północnej, dwie w Szkocji i dwie w Walii. Wśród angielskich stadionów są Wembley, Old Trafford, Emirates, Tottenham Hotspur Stadium, Etihad, St James’ Park i Hill Dickinson Stadium. Mecze w Walii proponuje się rozegrać na Cardiff City Stadium i Principality Stadium, w Szkocji — na Easter Road w Edynburgu i Hampden Park w Glasgow, a Irlandia Północna zgłosiła przebudowany Windsor Park.

FIFA oceniła kandydaturę na 4,3 punktu na pięć. Jednocześnie podstawę kontraktową projektu oceniono jako obszar o średnim poziomie ryzyka: w ocenie wskazano zastrzeżenia dotyczące niektórych gwarancji rządowych, w szczególności w kwestiach opodatkowania, bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. Według oceny część kwestii kontraktowych nadal wymaga omówienia.

Na tym samym specjalnym posiedzeniu Kongresu FIFA ma zostać również zatwierdzona wspólna kandydatura Meksyku, USA, Kostaryki i Jamajki do organizacji mistrzostw świata kobiet w 2031 roku.

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