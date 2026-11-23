FIFA na nadzwyczajnym kongresie w Zurychu w Szwajcarii zatwierdziła wspólną kandydaturę USA, Meksyku, Kostaryki i Jamajki do organizacji piłkarskich mistrzostw świata kobiet w 2031 roku. Gospodarzami turnieju w 2035 roku zostały Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia, informuje Channel NewsAsia.

Decyzja bez konkurencji

Obie kandydatury nie miały rywali i zostały zatwierdzone przez aklamację. FIFA ograniczyła prawo ubiegania się o organizację mistrzostw w 2031 roku do federacji z Afryki i CONCACAF, a o turniej w 2035 roku — do federacji z Afryki i Europy.

Mistrzostwa w 2031 roku będą pierwszym kobiecym mundialem organizowanym jednocześnie przez cztery kraje. Będą to również trzecie mistrzostwa świata kobiet w Ameryce Północnej: USA organizowały turniej w 1999 i 2003 roku, a Kanada — w 2015 roku.

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Nowy format turnieju

W rozgrywkach w 2031 roku po raz pierwszy weźmie udział 48 reprezentacji. Taki sam format zostanie utrzymany także w 2035 roku: 12 grup po cztery drużyny, po których odbędzie się faza pucharowa rozpoczynająca się od 1/16 finału.

Mistrzostwa świata kobiet w 2027 roku, które będą dziesiątymi w historii, odbędą się w Brazylii od 24 czerwca do 25 lipca. Będzie to pierwszy kobiecy mundial w Ameryce Południowej.

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