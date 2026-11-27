Japońska łyżwiarka figurowa Mone Chiba oświadczyła, że nie może kontrolować zachowania kibiców po doniesieniach o nieprzyjaznej reakcji widzów na jej zwycięstwo w Cup of China w Shenzhen w Chinach. Sportsmenka zdobyła w tym miesiącu złoty medal turnieju, a podczas ceremonii wręczenia nagród, według doniesień i wpisów w mediach społecznościowych, została wygwizdana.

Reakcja sportsmenki

Jak informuje The Japan Times, japońskie media, powołując się na chińskie doniesienia, pisały, że podczas wręczania Chibie złota niektórzy widzowie krzyczeli „get down”. Tymczasem Aleksandra Ignatova, która zajęła drugie miejsce, otrzymała głośne wsparcie z trybun.

Według jednej z wersji część obecnych była niezadowolona z ocen sędziów. Chiba wygrała program krótki, ale w programie dowolnym uległa Ignatovej, srebrnej medalistce igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Jednak w łącznej punktacji japońska sportsmenka została zwyciężczynią.

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Chiba powiedziała, że usłyszała coś podczas odgrywania hymnów, ale nie przywiązała do tego większego znaczenia. Podkreśliła, że może koncentrować się wyłącznie na własnym występie.

Oświadczenie Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej

Łyżwiarka startuje w NHK Trophy w Tokio i dąży do zdobycia wystarczającej liczby punktów, aby zakwalifikować się do finału Grand Prix, który w przyszłym miesiącu również odbędzie się w Chinach. Międzynarodowa Unia Łyżwiarska po kilku przypadkach niesportowego zachowania zaapelowała do kibiców o okazywanie szacunku wszystkim sportowcom. Organizacja oświadczyła, że obraźliwe komentarze w mediach społecznościowych oraz zachowanie wobec łyżwiarzy figurowych szkodzą świętowaniu ich osiągnięć.

Rosyjscy łyżwiarze figurowi po raz pierwszy od zawieszenia po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku uczestniczą w cyklu Grand Prix jako neutralni sportowcy. Nie wolno im prezentować symboliki narodowej.

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