Angielski darter Phil Taylor oświadczył, że nie wróci już do rywalizacji w darcie. 67-letni 16-krotny mistrz świata po raz ostatni zagrał w turnieju MODUS Super Series International Pairs w Portsmouth, gdzie wystąpił wraz ze swoim wieloletnim przyjacielem i partnerem Adrianem Lewisem, poinformował Sky Sports News.

Taylor zakończył zawodową karierę w 2018 roku, a udział w turnieju par był jego powrotem do rywalizacji. Zapytany o możliwy kolejny powrót, nazwał tę decyzję definitywnym zakończeniem występów.

Występ w turnieju par

Taylor i Lewis, którzy wspólnie czterokrotnie wygrywali Puchar Świata w darcie w latach 2012–2016, zajęli przedostatnie miejsce w grupie C i odpadli z turnieju. W czwartek Anglicy przegrali wszystkie pięć meczów, a w piątek odnieśli trzy zwycięstwa przy dwóch porażkach.

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Drugiego dnia rywalizacji przegrali 2:4 z duńską parą Ivan Springborg-Poulsen — Andreas Toft Jorgensen, po czym pokonali Niemcy 4:3, a także Szwajcarię i Szwecję po 4:2. W ostatnim meczu ze Szkocją Taylor i Lewis doprowadzili do remisu 3:3, ale Taylor nie wykorzystał próby zamknięcia 48 punktów, a ich para przegrała 3:4.

Plany po zakończeniu kariery

Po finałowym meczu przedstawiciele innych drużyn ustawili się dla Taylora w szpalerze, gdy opuszczał strefę gry. Darter powiedział, że nadal będzie uczestniczył w wydarzeniach publicznych, podczas których będzie rozmawiał z kibicami i opowiadał o swojej karierze.

Taylor zaznaczył również, że zakończenie występów dało mu więcej czasu dla rodziny. Jak powiedział, ma 11 wnuków i może teraz poświęcać im więcej uwagi zamiast stale podróżować na turnieje.

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