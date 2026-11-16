Prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej Philippe Diallo może zostać kandydatem UEFA w wyborach na prezydenta FIFA, w których potencjalnie zmierzy się z obecnym szefem organizacji Giannim Infantino. Jego kandydatura może zostać potwierdzona we wtorek, informuje The Guardian.

Decyzja UEFA

Termin zgłaszania kandydatur do udziału w zaplanowanych na marzec wyborach na prezydenta FIFA upływa w środę. Komitet wykonawczy UEFA ma omówić tę kwestię w poniedziałek, po czym organizacja będzie dążyć do uzyskania poparcia 55 stowarzyszeń członkowskich.

Według publikacji Diallo stał się głównym kandydatem do nominacji po tym, jak nie zrealizowano planów pozyskania znanego byłego piłkarza lub trenera. Jednocześnie UEFA, jak zauważa The Guardian, może rozważać także innych kandydatów.

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Krytyka Infantino

We wrześniu Diallo ostro krytykował Infantino, twierdząc, że poważnie zaszkodził on wizerunkowi i jedności piłki nożnej. Według niego inicjatywy prezydenta FIFA podczas i po mistrzostwach świata podważyły zaufanie.

Nie wiadomo, czy poparcie Diallo będzie oznaczało zakończenie kampanii honorowego prezesa Japońskiego Związku Piłki Nożnej Kozo Tashimy, który również zamierza rzucić wyzwanie Infantino. Tashima jest członkiem Rady FIFA i ma wpływowych zwolenników w UEFA, jednak kierownictwo europejskiej organizacji może uważać, że Diallo ma większe szanse na zdobycie głosów w innych regionach świata.

Wśród możliwych kandydatów rozważano także szefa globalnego rozwoju FIFA Arsène'a Wengera, a także byłych piłkarzy Mikaëla Silvestre'a i Didiera Drogbę. Jednak ich możliwy udział w wyborach nie doszedł do skutku.

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