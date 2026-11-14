W Manili prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. i prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva uzgodnili pogłębienie współpracy w handlu, rolnictwie, energetyce i obronności. Strony omówiły rozszerzenie możliwości inwestycyjnych, tworzenie miejsc pracy, a także wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.

Technologie rolne i energia odnawialna

Filipiny dążą do uzyskania szerszego dostępu do brazylijskich technologii rolniczych i doświadczenia, w szczególności w hodowli zwierząt, weterynarii i nowoczesnym rolnictwie. Ma to sprzyjać bezpieczeństwu żywnościowemu i przygotowaniu kraju na możliwe super El Niño.

Przywódcy poruszyli również kwestie energii odnawialnej, biopaliw, edukacji, nauki i technologii, a także współpracy organów ścigania, informuje Anadolu Agency.

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Możliwa współpraca w przemyśle obronnym

Manila i Brasília rozważały również możliwości współpracy w przemyśle obronnym, w tym wspólne badania, rozwój oraz potencjalną wspólną produkcję. Filipiny dążą do wzmocnienia własnych zdolności obronnych.

Po spotkaniu dwustronnym strony przedstawiły podpisane umowy, których celem jest rozszerzenie współpracy gospodarczej i wymiany technologicznej. Lula da Silva zaprosił Marcosa Jr. do odwiedzenia Brazylii wraz z dużą delegacją biznesową w celu poszukiwania nowych możliwości handlowych i inwestycyjnych. Wizyta była pierwszą w historii wizytą urzędującego prezydenta Brazylii na Filipinach.

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