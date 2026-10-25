Na Filipinach policja prowadzi badanie kryminalistyczne laptopa, który znaleziono wraz ze zdjęciami przedstawiającymi przemoc wobec dzieci w byłym miejscu zamieszkania Thomasa Markle’a w Cebu. Pełne wyniki badania są oczekiwane w ciągu tygodnia, podaje Channel NewsAsia, powołując się na filipińskiego ministra spraw wewnętrznych Jonvica Remullę.

Badanie laptopa

Według Remulli Filipińska Policja Narodowa skontrolowała byłe miejsce zamieszkania Markle’a po otrzymaniu zgłoszenia od jego syna. Minister oświadczył, że funkcjonariusze znaleźli materiały, które określił jako materiały z pornografią dziecięcą, a także laptopa.

Remulla poinformował, że policja będzie koordynować działania ze swoimi odpowiednikami, aby ustalić miejsce pobytu Markle’a, oraz podejmie odpowiednie kroki prawne, jeśli będą wystarczające dowody do postawienia zarzutów. Thomas Markle zaprzecza wszystkim twierdzeniom o możliwym udziale w przestępstwach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgłoszenie syna i reakcja Meghan Markle

Brytyjski tabloid The Sun poinformował w zeszłym tygodniu, że syn Thomasa Markle’a, Thomas Markle Jr., znalazł zdjęcia, gdy przeglądał pudełka w byłym domu ojca. Thomas Markle wcześniej mieszkał w Cebu, jednak według doniesień w tym roku wrócił do USA.

W piątek Meghan Markle oświadczyła, że jest głęboko zmartwiona oskarżeniami pod adresem ojca. Powiedziała również, że zerwała jego kontakty ze swoimi dziećmi z powodu wcześniejszych niepokojących twierdzeń.

Według Meghan Markle w 2018 roku widziała list do londyńskiej Metropolitan Police i jednostki Royalty and Specialist Protection z podobnymi oskarżeniami oraz otrzymała zapewnienie, że są one sprawdzane. Metropolitan Police oświadczyła, że przekazała informacje Meghan Markle i księciu Harry’emu, lecz nie udostępniła ich innym organom ścigania.

Czytaj nas na