Filipiny wygrały pierwszy konkurs Eurowizja Azja — BBC News

Filipiny wygrały pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji Azja, który odbył się w Bangkoku w Tajlandii. Kraj reprezentowała 19-letnia piosenkarka Carmelle z utworem Sobra-Sobra, kompozycją o wzmacnianiu pozycji kobiet z fragmentem rapowym. Zdobyła 211 punktów: 93 od jury i 118 w głosowaniu widzów, informuje BBC News.

Wyniki głosowania

Drugie miejsce zajął tajski duet MANG x DAOU z piosenką Aroma, który otrzymał 170 punktów. Trzecia była Tok Tien z Wietnamu, uzyskując 164 punkty.

W pierwszej piątce znalazły się także Malezja z 152 punktami oraz Laos ze 139 punktami. Bhutan zdobył 126 punktów, Republika Korei 113, Mongolia 94, Nepal 69, Kambodża 61, a Bangladesz 35 punktów.

W konkursie rywalizowali wykonawcy z 11 krajów. Połowę wyniku określiło głosowanie widzów, a drugą połowę — 11 krajowych jury. Dodatkowe punkty przyznawano również na podstawie głosowania reszty świata.

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Występy w Bangkoku

Wśród uczestników wyróżniali się beatbokserzy Beatmosphere z Bangladeszu, którzy nie używali tradycyjnego akompaniamentu muzycznego i odtwarzali głosami dźwięki partii perkusyjnych oraz basowych. Reprezentantka Laosu Thinla wykonała utwór Bae w tradycyjnym stroju laotańskich ludów górskich.

Podczas transmisji teledysk Thinli pokazano ponownie z powodu możliwego problemu technicznego, dlatego jej utwór był ostatnim, który publiczność usłyszała przed głosowaniem. W programie wystąpili także Dara, zwyciężczyni Eurowizji 2026 z Bułgarii, oraz tajski wykonawca Jeff Satur.

Pomysł zorganizowania Eurowizji w Azji był omawiany od dziesięcioleci, jednak udało się go zrealizować dopiero teraz. Konkurs odbył się na arenie One Bangkok Arena.

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