Filipińska straż przybrzeżna oświadczyła, że chiński statek badawczy Tan Suo Er Hao bez zezwolenia prowadził morskie badania naukowe w wyłącznej strefie ekonomicznej kraju u północnych wybrzeży. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Statek nie odpowiadał na wezwania

Według filipińskiej straży przybrzeżnej 28 listopada wysłała ona samolot do statku, który znajdował się w pobliżu prowincji Ilocos Norte. Tan Suo Er Hao wykryto około 49 mil morskich na północny zachód od miejscowości Burgos. Statek nie odpowiedział na wielokrotne wezwania radiowe.

Straż przybrzeżna wysłała również jednostkę do chińskiego statku, który, jak twierdzi, pozostawał w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin. Urząd poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie otrzymało wniosku o prowadzenie morskich badań naukowych z udziałem tego statku.

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Tan Suo Er Hao to głębinowy statek badawczy Chińskiej Akademii Nauk, będący jednostką bazową dla załogowych i bezzałogowych pojazdów podwodnych. Według filipińskiej straży przybrzeżnej wpłynął on do wyłącznej strefy ekonomicznej kraju 26 listopada po wypłynięciu z Sanyi na chińskiej wyspie Hajnan.

Ten sam statek, według strony filipińskiej, był zauważany na północnych wodach Filipin w maju i grudniu 2025 roku, a także w pobliżu prowincji Batanes niedaleko Tajwanu w kwietniu tego roku. Straż przybrzeżna oświadczyła, że Chiny stają się coraz śmielsze w prowadzeniu nieautoryzowanych badań morskich. Ambasada Chin w Manili nie odpowiedziała od razu na prośbę o komentarz.

Zgodnie z Konwencją ONZ o prawie morza oraz ustawodawstwem Filipin prowadzenie morskich badań naukowych na Filipinach wymaga zgody rządu.

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