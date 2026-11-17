Filipińskie narodowe linie lotnicze Philippine Airlines zawarły kontrakty z Boeingiem i GE Aerospace na dostawę do 20 samolotów Boeing 787-10 Dreamliner. Jak podaje AeroTime, umowy podpisano 10 listopada, a linia lotnicza ogłosiła je 15 listopada 2026 roku.

15 wiążących zamówień i pięć praw zakupu

Kontrakty przewidują wiążące zamówienie na 15 Boeingów 787-10 oraz prawa do zakupu kolejnych pięciu takich samolotów. Wszystkie statki powietrzne zostaną wyposażone w silniki GEnx-1B produkowane przez GE Aerospace.

Dostawy zaplanowano na następną dekadę. Philippine Airlines nie ujawniły wartości kontraktów ani szczegółowego harmonogramu dostaw. Spółka nie poinformowała również, na jakich trasach będzie wykorzystywać nowe samoloty.

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Odnowienie floty dalekiego zasięgu

Zamówienie jest częścią planów Philippine Airlines dotyczących odnowienia i rozszerzenia floty dalekiego zasięgu. Prezes i dyrektor operacyjny PAL Holdings Lucio S. Tan III oświadczył, że Boeingi 787-10 będą odgrywać ważną rolę w tych planach dzięki swojej pojemności i efektywności paliwowej.

Starszy wiceprezes Boeinga ds. globalnej sprzedaży i marketingu Brad McMullen zaznaczył, że zasięg i efektywność 787-10 umożliwią przewoźnikowi rozszerzenie międzynarodowej siatki połączeń. GE Aerospace podkreśliło, że współpracuje z Philippine Airlines od ponad pięciu dekad i będzie wspierać linię lotniczą podczas wprowadzania samolotów do eksploatacji.

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