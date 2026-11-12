W Korei Południowej duże grupy finansowe przygotowują się do rywalizacji o udział w nowym funduszowym systemie oszczędności emerytalnych, który planuje wprowadzić rząd. Według źródeł branżowych operatorzy systemu mają zostać wybrani do końca roku. Banki mają przewagę dzięki dużej bazie klientów i istniejącej działalności emerytalnej, podczas gdy firmy maklerskie i zarządzający aktywami liczą na wzmocnienie pozycji dzięki wiedzy inwestycyjnej, podaje Korea Herald.

Grupy łączą jednostki

NH NongHyup Financial Group utworzyła radę strategii biznesowej i grupę roboczą z udziałem jednostek bankowej, maklerskiej i zarządzania aktywami. KB Financial Group i Woori Financial Group również powołały międzyjednostkowe grupy robocze. Hana Financial Group badała modele systemów emerytalnych Australii i Wielkiej Brytanii, natomiast Shinhan Financial Group planuje uruchomić odrębną grupę roboczą w miarę konkretyzowania się planów rządu.

Jednostki finansowe Hanwha — firmy ubezpieczeniowe, Hanwha Investment & Securities i Hanwha Asset Management — przeprowadziły wspólne wydarzenie dotyczące długoterminowych strategii emerytalnych. Planują wzmocnić zarządzanie inwestycjami, ład korporacyjny i kontrolę wewnętrzną, a także rozszerzyć ofertę produktów i usług cyfrowych.

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Nacisk na wyniki inwestycyjne

Zgodnie z proponowanym modelem odrębne struktury powiernicze będą gromadzić oszczędności emerytalne wielu pracodawców i inwestować je w imieniu uczestników. Uczestnicy będą otrzymywać dochód z inwestycji lub ponosić straty w zależności od wyników tych lokat. Rząd rozważa trzy rodzaje funduszy: otwarte z udziałem instytucji finansowych, konsorcjalne z udziałem związków zawodowych i organizacji non-profit oraz fundusze utworzone przez instytucje publiczne.

Firmy finansowe będą mogły tworzyć struktury powiernicze samodzielnie lub w konsorcjach, a zarządzającym aktywami może zostać zezwolone na posiadanie udziałów w takich strukturach. Jednocześnie regulatorzy nadal określają wymogi dla potencjalnych operatorów i zasady podziału odpowiedzialności za zarządzanie inwestycjami.

Aktywa programów emerytalnych o zdefiniowanej składce i indywidualnych kont emerytalnych w pięciu największych grupach finansowych osiągnęły 174,14 bln wonów, czyli 130,9 mld dolarów, o 15,5% więcej niż na koniec poprzedniego roku. Jednocześnie aktywa w zarządzaniu ich jednostek maklerskich wzrosły o 36,4%, a ich udział w łącznych aktywach emerytalnych grup zwiększył się z 11,2% do 13,2%.

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