W Wielkiej Brytanii trudności finansowe szkockiego zakładu Liberty Steel Dalzell w Motherwell poddały w wątpliwość wykorzystanie brytyjskiej stali do budowy trzech okrętów zaopatrzeniowych Royal Navy. Przedsiębiorstwo ma zamówienie na wyprodukowanie 34 tys. ton blach stalowych dla statków Fleet Solid Support, jednak w ostatnich tygodniach miało trudności z opłacaniem rachunków i wypłatami dla pracowników, informuje The Guardian.

Zamówienie dla floty

Trzy statki zaopatrzeniowe ma zbudować w Belfaście należąca do państwa hiszpańskiego firma Navantia w ramach kontraktu o wartości 1,6 mld funtów. Zawarcie kontraktu wiązano również z zamiarem odrodzenia historycznej belfaskiej stoczni Harland & Wolff. Pierwsza jednostka o długości 216 metrów, przeznaczona do przewozu amunicji, żywności i innych zapasów dla Królewskiej Floty Pomocniczej, ma zostać przekazana w 2031 roku.

Dalzell jest jedynym zakładem w Wielkiej Brytanii zdolnym do produkcji blach stalowych potrzebnych do tego projektu. Jednocześnie jego produkcja przez dwa lata była ograniczona z powodu braku kapitału obrotowego. Im dłużej zakład nie będzie wytwarzał wymaganej stali, tym większe prawdopodobieństwo, że Navantia będzie szukać innego dostawcy.

We wrześniu Navantia poinformowała Financial Times, że pierwszy statek będzie w większości budowany w Hiszpanii, ponieważ zakład w Belfaście nie był jeszcze gotowy do prac. Według brytyjskiego rządu Navantia UK stosuje politykę priorytetowego traktowania lokalnych dostawców, a ministrowie wezwali firmę do korzystania, gdy jest to możliwe, z dostawców z Wielkiej Brytanii, w tym przy zakupie stali.

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Długi i opóźnienia w wypłatach

Krajowy Operator Systemu Energetycznego Neso złożył w ubiegłym miesiącu do sądu wniosek o likwidację spółki z powodu długu, który, jak się uważa, dotyczył płatności za przesył energii elektrycznej. Według publikacji zadłużenie zostało już spłacone, a wniosek ma zostać wycofany.

Pracownicy zakładu dwukrotnie w ostatnich miesiącach otrzymali wynagrodzenia z opóźnieniem, w tym pod koniec października. Firma emerytalna Aviva poinformowała również, że obecnie nie może przyjmować dalszych wpłat do pracowniczych programów emerytalnych. Przedstawiciel GFG Alliance oświadczył, że firma współpracuje z Avivą i Regulatorem Emerytalnym, aby rozwiązać tę kwestię.

W GFG Alliance wyjaśnili sytuację wysokimi cenami energii w porównaniu z międzynarodowymi konkurentami. Firma oświadczyła, że zakład wznowił działalność, poszukuje nowych umów handlowych, a brytyjski dostawca stalowych slabów potwierdził dostępność mocy produkcyjnych od początku przyszłego roku. Jednocześnie blachy stalowe, które Dalzell niedawno wyprodukował ze stali prawdopodobnie dostarczonej z Kazachstanu, nie nadają się do kontraktu obronnego.

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