Finlandia nie dopuściła siedmiorga rosyjskich łyżwiarzy figurowych do turnieju Finlandia Trophy, który ma odbyć się w tym tygodniu w Helsinkach. Z powodu zaostrzonych ograniczeń dla posiadaczy rosyjskich paszportów sportowcy nie mogą wjechać do kraju, poinformował Channel NewsAsia.

Ograniczenia wjazdu

Od poniedziałku obywatele Rosji posiadający wizy Schengen mogą wjeżdżać do Finlandii wyłącznie w celu wykonywania pracy, którą władze uznają za niezbędną dla interesów narodowych kraju. Sport nie należy do takich rodzajów działalności.

Federacja Łyżwiarstwa Figurowego Rosji oświadczyła, że do zawodów nie będą mogli przystąpić olimpijscy medaliści w parach sportowych Anastazja Miszyna i Aleksandr Galliamow. Nie wystąpią również byli mistrzowie Europy Aleksandra Bojkowa i Dmitrij Kozłowski, para sportowa Jekatierina Czmariewa i Matwiej Janczenkow, a także solista Jewgienij Siemienienko.

Według federacji zwracała się ona o wyjaśnienia do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej i fińskich władz po doniesieniach o możliwych ograniczeniach. Jak twierdzi, oficjalną odpowiedź otrzymała dopiero we wtorek wieczorem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja organów sportowych

Rosyjska federacja poinformowała, że Międzynarodowa Unia Łyżwiarska przekazała jej wniosek fińskich władz: sportowcy z rosyjskimi paszportami, w tym ci, którzy mieli występować w neutralnym statusie, nie spełniają wymogów wjazdu. Dotyczy to również uczestników podróżujących na podstawie wiz Schengen.

Ponieważ turniej ma rozpocząć się w piątek, Międzynarodowa Unia Łyżwiarska poinformowała, że przyjmie niemożność udziału tych łyżwiarzy figurowych i zaprosi zawodników rezerwowych. Finlandia Trophy jest jednym z kluczowych startów kwalifikacyjnych do finału cyklu Grand Prix.

Minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen oświadczyła w ubiegłym tygodniu, że dopuszczenie rosyjskich sportowców mogłoby zaszkodzić międzynarodowym relacjom kraju. Powiedziała również, że w obliczu trwającej wojny Rosji, państwa-agresora, przeciwko Ukrainie rosyjscy sportowcy nie powinni przyjeżdżać do Finlandii.

Wcześniej Finlandia ogłosiła zakaz udziału rosyjskich sportowców w inauguracyjnej rundzie Pucharu Świata w biegach narciarskich w Ruce. Norwegia wprowadziła natychmiastowy zakaz wjazdu dla zawodowych sportowców z Rosji i Białorusi, w tym w neutralnym statusie, a Polska nie będzie wydawać wiz rosyjskim skoczkom narciarskim na zawody Pucharu Świata.

Czytaj nas na