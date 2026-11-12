Od 16 listopada rząd Finlandii ograniczy wjazd rosyjskich sportowców, w tym tych, którzy biorą udział w zawodach o neutralnym statusie. Środki te są częścią szerszych ograniczeń dla obywateli Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — dotyczących krótkoterminowej pracy w Finlandii na podstawie wiz schengeńskich.

Ograniczenia dla sportowców

Jak informuje Channel NewsAsia, decyzję podjął rząd Finlandii. Minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen oświadczyła, że w obliczu trwającej agresywnej wojny Rosji rosyjscy sportowcy nie powinni przyjeżdżać do kraju.

Według niej wjazd rosyjskich sportowców może zagrozić międzynarodowym relacjom Finlandii.

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Praca na podstawie wiz schengeńskich

Fińskie władze poinformowały również, że w przyszłości obywatele Rosji będą mogli pracować w Finlandii na podstawie wiz schengeńskich wyłącznie w zawodach uznanych za niezbędne dla interesów narodowych kraju. Wśród takich dziedzin rząd wymienił bezpieczeństwo dostaw.

Nowe ograniczenia wejdą w życie 16 listopada.

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