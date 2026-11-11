W Finlandii podejrzewają, że dron w środę rano naruszył przestrzeń powietrzną kraju we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Jak informuje YLE News, prawdopodobny incydent miał miejsce krótko po godz. 02:00. Ministerstwo Obrony tego kraju podało informacje na ten temat później tego samego dnia.

Resort zaznaczył, że bezzałogowy statek powietrzny, czyli dron, mógł przebywać w przestrzeni powietrznej Finlandii przez około pięć minut. Następnie, według wstępnej oceny, opuścił ten obszar.

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Tymczasowe ograniczenia

Fińskie Siły Obronne monitorowały sytuację i po prawdopodobnym naruszeniu wprowadziły tymczasowe ograniczenia dla ruchu lotniczego i morskiego we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

Śledztwo w sprawie incydentu

Minister obrony Antti Häkkänen oświadczył, że każde prawdopodobne naruszenie terytorium jest traktowane poważnie. Dochodzenie prowadzi Fińska Straż Graniczna, która, według ministerstwa, będzie przekazywać dodatkowe informacje w miarę postępu postępowania.

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