W Finlandii planowana jest budowa tymczasowego ogrodzenia elektrycznego o długości 83 kilometrów, aby powstrzymać afrykański pomór świń wśród dzików. Ogrodzenie będzie przebiegać wzdłuż granic ogniska infekcji w południowo-wschodniej części kraju, w gminach Miehikkälä, Virolahti i Lappeenranta, informuje YLE News.

Budowa rozpocznie się w grudniu

Fiński Urząd ds. Żywności przygotowuje się do rozpoczęcia prac w grudniu. Oczekuje się, że budowa ogrodzenia potrwa około trzech miesięcy. Będzie ono mieć 120 centymetrów wysokości i będzie działać przez cały rok.

Ogrodzenie elektryczne ma ograniczyć przemieszczanie się dzików: zakażone zwierzęta nie powinny opuszczać obszaru ogniska choroby, a zdrowe nie powinny do niego wchodzić. Według Urzędu ds. Żywności podobne ogrodzenia wykazały już skuteczność w innych krajach.

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Przejście dla ludzi pozostanie otwarte

Ogrodzenie nie powinno utrudniać przemieszczania się ludzi. W miejscach, gdzie przecina drogi, zostaną zainstalowane bramy lub przejścia. Wcześniej Urząd ds. Żywności oceniał, że pierwsze dziki zakażone afrykańskim pomorem świń mogły trafić do Finlandii pod koniec maja lub na początku czerwca.

Afrykański pomór świń jest poważną wirusową chorobą zwierząt, jednak ludzie nie mogą się nim zarazić.

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