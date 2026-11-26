Finlandia ogłosiła, że utrzyma zamkniętą granicę z Rosją przez kolejne dwa lata — do 31 grudnia 2028 roku. Decyzja ma wejść w życie 1 grudnia, a prezydent Finlandii Alexander Stubb ma ją formalnie zatwierdzić w tym tygodniu, podaje The Moscow Times.

Powody przedłużenia ograniczeń

Fińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że przedłużenie jest potrzebne, aby przeciwdziałać próbom wywierania presji na kraj, wzmocnić bezpieczeństwo granicy oraz przygotować się na najpoważniejsze przypadki instrumentalizacji migracji. Resort uważa, że ryzyko nowego wzrostu napływu migrantów jest wysokie.

Decyzja przedłuża obowiązywanie ustawy o bezpieczeństwie granic bez zmiany jej przepisów, poinformowało ministerstwo.

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Zamknięcie granicy w 2023 roku

Finlandia zamknęła swoją liczącą 1340 kilometrów wschodnią granicę w grudniu 2023 roku po wzroście liczby osób ubiegających się o azyl z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Fińskie władze oskarżają Kreml państwa-agresora Rosji o zachęcanie tych osób do przekraczania wspólnej granicy. W Helsinkach określają to jako destabilizujący atak hybrydowy i wiążą z przystąpieniem Finlandii do NATO.

W 2024 roku kraj przyjął również ustawę, która pozwala strażnikom granicznym odmówić wjazdu osobom ubiegającym się o azyl, przekraczającym granicę z Rosji. Jej zastosowanie zależy od decyzji rządu. Obrońcy praw człowieka krytykowali dokument, twierdząc, że może on nie być zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami Finlandii.

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