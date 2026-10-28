Finlandia i Japonia podpisały umowę o przekazywaniu sprzętu i technologii obronnych. Dokument w imieniu Finlandii podczas wizyty w Japonii podpisał minister obrony Antti Häkkänen, a w imieniu Japonii — minister spraw zagranicznych Toshimitsu Motegi, informuje YLE News.

Warunki współpracy obronnej

Według fińskiego Ministerstwa Obrony umowa określa warunki przekazywania sprzętu i technologii obronnych. Przewiduje również możliwość współpracy przy projektach badawczych, rozwojowych lub produkcyjnych, które będzie koordynował wspólny komitet obu państw.

Häkkänen oświadczył, że porozumienie otworzy znaczące możliwości rozwoju fińskiego przemysłu obronnego i firm technologicznych. Podziękował również japońskiemu ministrowi obrony za proces negocjacyjny.

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Delegacja fińskich firm

Fiński minister przebywał w Japonii wraz z delegacją biznesową 20 fińskich firm z branży obronnej i technologii podwójnego zastosowania. Według źródła firmy zaprezentują nowe technologie podczas seminariów biznesowych i spotkań, poszukując możliwości komercyjnych.

Według informacji Ambasady Finlandii w Tokio Häkkänen miał również spotkać się z ministrem obrony Japonii Shinjirō Koizumim oraz szefem japońskiego MSZ Toshimitsu Motegim.

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