Finlandia udzieliła Tesli tymczasowego zezwolenia na korzystanie na drogach kraju z systemu wspomagania kierowcy Tesla Assisted Driving (TAD). Decyzję podjęto po tym, jak amerykański producent samochodów zmienił technologię, informuje Channel NewsAsia.

System umożliwia samochodowi automatyczne kierowanie, przyspieszanie i hamowanie, jednak kierowca musi kontrolować jego działanie. Fińska agencja transportowa Traficom oświadczyła, że zatwierdziła TAD po tym, jak Tesla zmieniła jego nazwę z Full Self-Driving i wzmocniła ustawienia kontroli prędkości. Krytycy uważali, że wcześniejsze ustawienia mogły zachęcać do przekraczania prędkości.

Decyzja przed głosowaniem UE

Finlandia stała się jednym z niemal tuzina państw, które już udzieliły tymczasowych zezwoleń na wykorzystanie tej technologii. Wśród nich są Słowacja i Belgia. Jednocześnie Tesla nie uzyskała jeszcze poparcia żadnego z największych państw członkowskich Unii Europejskiej.

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Wprowadzenie technologii na poziomie UE wymaga poparcia kwalifikowanej większości państw członkowskich. Jeśli nie zostanie ona zatwierdzona na poziomie ogólnoeuropejskim, krajowe zezwolenia stracą ważność. Kolejne posiedzenie, na którym może odbyć się głosowanie UE, zaplanowano na grudzień.

Liczba kompatybilnych samochodów

Traficom podkreślił, że tymczasowe zezwolenie nie oznacza zobowiązania Finlandii do poparcia technologii podczas głosowania UE, którego oczekuje się zimą. Regulator wyjaśnił decyzję chęcią umożliwienia kierowcom przetestowania systemu na drogach kraju przed nadejściem trudniejszych warunków zimowych.

Według Traficom w Finlandii jest od 8 do 9 tys. samochodów Tesli kompatybilnych z TAD. Stanowi to około 0,3% całego parku pojazdów w kraju.

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