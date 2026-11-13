Podczas konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji instytucje finansowania rozwoju z Wielkiej Brytanii, Norwegii i Kanady ogłosiły plany zmobilizowania 10 mld dolarów na projekty klimatyczne w krajach o rynkach wschodzących do 2030 roku. Inicjatywę przedstawiono w czasie dyskusji o niedoborze środków dla państw narażonych na skutki zmiany klimatu, informuje UN News.

Niedobór finansowania klimatycznego

Sekretarz generalny ONZ António Guterres oświadczył, że nawet potrojenie finansowania adaptacji pokryje mniej niż 30% potrzeb. Jak powiedział, katastrofy klimatyczne niweczą dziesięciolecia rozwoju i coraz bardziej wpędzają wrażliwe kraje w długi.

Zaapelował do międzynarodowych funduszy klimatycznych o uproszczenie dostępu do pomocy, w szczególności dla krajów o ograniczonych zasobach. Guterres poruszył również kwestię reformy międzynarodowego systemu finansowego, utworzonego po II wojnie światowej, kiedy wiele krajów rozwijających się miało niewielki wpływ na jego kształtowanie.

Zgodnie z obecnymi ustaleniami kraje rozwinięte mają przewodzić wysiłkom na rzecz mobilizacji co najmniej 300 mld dolarów rocznie dla krajów rozwijających się do 2035 roku. Jest to część szerszego celu wynoszącego 1,3 bln dolarów. Ocena przedstawiona na COP31 wskazuje, że przy obecnych trendach roczna wartość finansowania klimatycznego może być o 840 mld dolarów niższa od tego poziomu.

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Rolnictwo i ubezpieczenia

Przedstawiciel Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa Kaveh Zahedi zaznaczył, że na rolnictwo przypada około 5% związanego z klimatem finansowania rozwoju, a udział ten maleje. Inwestycje w adaptację mogą pomóc rolnikom odtwarzać zdegradowane grunty, efektywniej wykorzystywać wodę i uprawiać rośliny bardziej odporne na susze i powodzie.

Materiał mówi również o ubezpieczeniu parametrycznym w ośmiu krajach Pacyfiku. Przewiduje ono wypłaty po osiągnięciu wcześniej określonych wskaźników, w tym siły wiatru lub ilości opadów, bez długotrwałej oceny szkód. Program objął już dziesiątki tysięcy osób.

Finansowanie klimatyczne i odejście od paliw kopalnych pozostają jednymi z kluczowych nierozstrzygniętych kwestii negocjacji. Prezydencja COP31 rozpowszechniła pierwszy zarys możliwego dokumentu politycznego konferencji.

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