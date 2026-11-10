Agencja ratingowa Fitch Ratings poinformowała, że względnie ograniczona reakcja bitcoina na atak na giełdę kryptowalut Binance wskazuje na większą odporność rynku kryptowalut na wstrząsy w branży. Po pierwszych doniesieniach o ataku cena bitcoina spadła o około 6% w ciągu 10 godzin, podaje Anadolu Agency.

Kradzież aktywów

Według Fitch atak rozpoczął się 29 października, a aktywa cyfrowe zostały skradzione w kilku blockchainach. Agencja zaznaczyła, że może to być największa kradzież kryptowalut w historii. Łączną wartość skradzionych aktywów w materiale Anadolu oszacowano na 6,3 mld dolarów.

Wśród skradzionych aktywów było około 18 270 bitcoinów, których wartość w momencie ataku szacowano na około 1,5 mld dolarów. Binance tymczasowo zawiesiła handel i wypłaty, a przywracanie usług wypłaty aktywów rozpoczęła 1 listopada.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja rynku

Dzienny wolumen obrotu bitcoinem wzrósł o 67%, do około 40,9 mld dolarów, podczas gdy średnia za poprzednie 30 dni wynosiła 27 mld dolarów, wynika z danych CoinMarketCap, na które powołuje się Fitch. Agencja zaznaczyła, że na spadek ceny wpłynęły również ogólna słabość rynku i pozycje lewarowane.

Fitch porównał tę reakcję z wcześniejszymi gwałtownymi spadkami bitcoina: o 35% podczas kryzysu koronawirusowego w marcu 2020 roku, o 14% po upadku FTX w 2022 roku oraz o 21% po włamaniu do Bitstamp w 2015 roku. Zdaniem agencji mniejszą skalę zakłóceń może wyjaśniać głębsza i bardziej zdywersyfikowana struktura rynku kryptowalut.

Agencja podkreśliła, że dla papierów wartościowych zabezpieczonych bitcoinem nadal ważne są konserwatywne pokrycie zabezpieczenia, krótkie terminy jego likwidacji oraz dostęp do wielu platform handlowych. Cyberataki mogą ograniczać dostęp do zabezpieczenia i opóźniać jego sprzedaż nawet przy wysokiej ogólnej płynności rynku. Fitch dodał, że ten incydent sam w sobie nie zmienia jego analitycznej oceny takich papierów wartościowych.

Czytaj nas na