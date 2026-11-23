W USA kontrakty terminowe na indeks przemysłowy Dow Jones wzrosły o 684 punkty, czyli o 1,41%, przed rozpoczęciem skróconego tygodnia handlowego. Kontrakty na S&P 500 zyskały 2,1%, a na indeks Nasdaq — 2,89%, informuje Fortune.

Odbicie nastąpiło po gwałtownym tygodniowym spadku: Dow Jones i Nasdaq odnotowały największe tygodniowe straty od pierwszych miesięcy pandemii COVID-19, a S&P 500 — najgłębszy spadek od kwietnia 2025 roku. Wszystkie trzy indeksy znalazły się w strefie korekty. Wyprzedaży przewodziły spółki technologiczne w związku z obawami inwestorów o perspektywy boomu sztucznej inteligencji.

Obawy dotyczące SI

Według publikacji spadki na rynku pogłębiły obawy dotyczące inwestycji w centra danych i producentów chipów SI. Dodatkowym czynnikiem były doniesienia o możliwym dostępie Chin przez tylne furtki do amerykańskich wysokowydajnych chipów wykorzystywanych do rozwoju SI. To, jak zaznacza Fortune, skłoniło federalne władze USA do zaostrzenia ograniczeń eksportowych.

Główny ekonomista Moody’s Analytics Mark Zandi ostrzegł, że utrzymanie notowań na obecnym poziomie może wpłynąć na wydatki konsumenckie poprzez efekt majątkowy. Według jego oceny wzrost lub spadek majątku netto o 1 dolara w ciągu roku wpływa na wydatki o około 2 centy. W takim scenariuszu efekt ten może po roku obniżyć wzrost realnego PKB o około 0,3 punktu procentowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognozy na 2027 rok

Mimo korekty szereg firm inwestycyjnych utrzymuje optymistyczne prognozy dla S&P 500 na 2027 rok. Morgan Stanley i Goldman Sachs oczekują, że indeks zakończy przyszły rok na poziomie 8700 punktów, podczas gdy UBS Global Wealth Management i Wells Fargo prognozują 8200 punktów.

Dyrektor ds. inwestycji w akcje w Federated Hermes, Steve Chiavarone, oczekuje poziomu 10 000 punktów na koniec roku, co oznaczałoby wzrost o 45% względem obecnych poziomów. Uważa on, że nawet umiarkowane ograniczenie inwestycji w centra danych mogłoby dać przepływom pieniężnym czas na dogonienie wydatków, osłabiając presję inflacyjną i czyniąc boom inwestycyjny bardziej trwałym.

Amerykańskie rynki będą zamknięte w czwartek z powodu Święta Dziękczynienia, a w piątek handel potrwa tylko pół dnia. Fortune zauważa, że niewielkie wolumeny obrotu w tym okresie mogą wzmocnić odbicie akcji.

Czytaj nas na