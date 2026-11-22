Fizyk Antonino Flachi z Uniwersytetu Keio w Japonii stworzył na mikrochipie cyfrowy analog akustycznej czarnej dziury. Po zmianie jednego bitu wewnątrz jej symulowanego horyzontu zdarzeń część zaburzenia wydostała się na zewnątrz w postaci krótkich fal, informuje ScienceAlert. Nie chodzi o prawdziwą czarną dziurę, lecz o system laboratoryjny odtwarzający wybrane matematyczne właściwości takich obiektów.

Cyfrowy model horyzontu zdarzeń

Układ składa się z siatki komórek przechowujących dane w postaci bitów. Łącznie system zawierał około 604 mln bitów. Podczas każdego cyklu zegarowego elementy logiczne aktualizowały informacje zgodnie z regułami opartymi na hydrodynamice, odtwarzając w ten sposób cyfrowy przepływ cieczy w kierunku umownego odpływu.

W takim modelu horyzont zdarzeń powstaje tam, gdzie symulowany przepływ przenosi zaburzenia do wewnątrz z taką samą prędkością, z jaką mogłyby one rozprzestrzeniać się na zewnątrz. W przeciwieństwie do eksperymentów z fizycznymi cieczami parametry systemu cyfrowego można precyzyjnie kontrolować i powtarzać doświadczenia w identycznych warunkach.

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Co pokazał eksperyment

Flachi sprawdził stabilność horyzontu zdarzeń, rozchodzenie się zaburzeń, reakcję systemu na zaburzenia oraz superradiancję — zjawisko, w którym fale mogą pozyskiwać energię z obrotu czarnej dziury. Horyzont w układzie pozostawał stabilny przez trzy godziny, a wyniki dotyczące tłumionych oscylacji i superradiancji były zgodne z matematycznymi prognozami.

Gdy badacz zmienił jeden bit za horyzontem zdarzeń, większość powstałego zaburzenia pozostała wewnątrz. Jednocześnie niewielka jego część wydostała się na zewnątrz dzięki sygnałom krótkofalowym, zdolnym poruszać się szybciej niż efektywna prędkość dźwięku w cyfrowym układzie. Im głębiej wewnątrz horyzontu zmieniano bit, tym mniejsza część zaburzenia wydostawała się na zewnątrz; wyciek malał wykładniczo wraz z odległością od granicy.

Autor podkreśla, że wynik nie oznacza istnienia „wycieków” w rzeczywistych czarnych dziurach. Eksperyment pokazuje, że właściwości horyzontów w ich analogach mogą zależeć od praw fizycznych konkretnego systemu. Pracę opublikowano jako preprint na arXiv, nie przeszła ona jeszcze recenzji naukowej.

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