Fizycy z Uniwersytetu Auburn ustalili, że krótkie impulsy laserowe mogą tymczasowo uporządkować polarne nanoobszary w krysztale zmodyfikowanego tytanianu strontu. Efekt trwał około jednej pikosekundy — jednej bilionowej części sekundy. O wynikach badania informuje ScienceDaily.

Nanoobszary zmieniają orientację podczas chłodzenia

Badacze analizowali materiał, w którym elektrony mogą poruszać się przez kryształ, ale jednocześnie występują niezwykle małe obszary o dodatnich i ujemnych stronach elektrycznych. Takie polarne nanoobszary mogą być różnie zorientowane lub wyrównywać się w jednym kierunku.

Za pomocą czułego systemu laserowego naukowcy obserwowali zmiany właściwości optycznych próbki podczas jej ogrzewania i chłodzenia. W wyższych temperaturach polarne nanoobszary były zorientowane chaotycznie, a podczas chłodzenia zaczynały przyjmować preferowane kierunki. Potwierdza to wyjaśnienie, według którego takie obszary już istnieją w materiale i porządkują się wraz ze spadkiem temperatury, a nie powstają dopiero w momencie przejścia do stanu spolaryzowanego.

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Porządek wywołany laserem trwa pikosekundę

Zespół wykazał również, że promieniowanie laserowe może wywołać wyrównanie nanoobszarów w temperaturach, w których bez takiego oddziaływania pozostawałyby one nieuporządkowane. Badacze zarejestrowali powstały pod wpływem światła porządek metodą optyczną.

Pracami kierowali profesor nadzwyczajny Wydziału Fizyki Uniwersytetu Auburn Wenzan Jin oraz doktorant Mohamed Kandil. Kryształy do eksperymentów wytworzyli specjaliści z japońskiego Narodowego Instytutu Zaawansowanej Nauki i Technologii Przemysłowej. Artykuł naukowców zatytułowany Optical Poling of a Quantum Ferroelectric Metal across the Order-Disorder Phase Transition otrzymał wyróżnienie Editors’ Suggestion w czasopiśmie Physical Review Letters.

Autorzy zaznaczają, że metoda umożliwia nie tylko obserwowanie ultraszybkich procesów elektrycznych w materiałach kwantowych, lecz także krótkotrwałe oddziaływanie na nie światłem. Praktyczne zastosowania pozostają perspektywą przyszłych badań, w tym nad ultraszybkim przetwarzaniem i przechowywaniem informacji.

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