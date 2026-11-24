Fizycy z Uniwersytetu Amsterdamskiego w Niderlandach, Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney w Australii stworzyli aktywne konstrukcje, które mogą wykonywać ruchy przypominające pełzanie, chodzenie i kopanie. Składają się one z połączonych prętów z miniaturowymi silnikami w miejscach połączeń. O wynikach badań informuje ScienceDaily.

Materiał z wewnętrznym źródłem energii

W przeciwieństwie do zwykłych materiałów pasywnych — metalu, szkła, betonu czy gumy — materiały aktywne wykorzystują wewnętrzne źródło energii do reagowania na zewnętrzne oddziaływanie. W żywej przyrodzie podobne właściwości wykazują między innymi stada ptaków, które potrafią wspólnie zmieniać ruch w zależności od warunków środowiska.

W pierwszym badaniu naukowcy zmontowali elastyczny łańcuch z prętów i zamontowali silniki w jego połączeniach. Zapewniały one asymetryczne oddziaływanie między sąsiednimi elementami: ruch jednego pręta wpływał na drugi inaczej niż ruch w przeciwnym kierunku.

Pod wpływem siły zewnętrznej konstrukcja, podobnie jak zwykły materiał, mogła tracić stabilność i gwałtownie zmieniać kształt. Proces ten nie kończył się jednak na jednym zgięciu: łańcuchy były zdolne wielokrotnie tracić stabilność i gwałtownie zmieniać formę, tworząc długotrwałe oscylacje. Badacze wiążą to z przekształceniem punktu krytycznego systemu w tak zwany krytyczny punkt wyjątkowy.

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Właściwości zależą od połączeń w sieci

Wyniki pierwszej pracy opublikowano w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Jej współautorami pierwszymi byli Sami Al-Izzi z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii oraz Yao Du z Uniwersytetu Amsterdamskiego. Zdaniem badaczy takie konstrukcje mogą być przydatne w miękkiej robotyce, gdzie złożone ruchy będzie tworzył sam materiał bez scentralizowanego systemu sterowania.

W innej pracy zespół zbadał płaską sieć z prętów i silników. Eksperymenty wykazały, że zwiększenie aktywności poszczególnych komponentów nie zawsze wzmacnia reakcję całej konstrukcji. Decydujące okazało się to, czy aktywne elementy tworzą ciągłe ścieżki przekazywania odpowiedzi mechanicznej przez materiał.

Naukowcy wyjaśniają ten efekt perkolacją — procesem tworzenia połączonych ścieżek w sieci. Jeśli w systemie jest zbyt wiele elementów o niskiej aktywności, mogą one utrudniać rozchodzenie się odpowiedzi sprężystej, nawet gdy inne części struktury są bardzo aktywne. Drugie badanie, którego pierwszym autorem był Jack Binish z grupy Corentina Coulaisa na Uniwersytecie Amsterdamskim, opublikowano w czasopiśmie Physical Review X.

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