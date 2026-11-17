Fizycy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w USA opracowali metodę sprawdzania dokładności kalibracji detektorów polaryzacji teleskopów. Ma ona pomóc odróżnić możliwy kosmiczny obrót polaryzacji promieniowania reliktowego od błędów instrumentów. Metodę przetestowano na danych z satelity Planck Europejskiej Agencji Kosmicznej, informuje ScienceDaily.

Weryfikacja sygnału wczesnego Wszechświata

Reliktowe promieniowanie mikrofalowe jest słabym promieniowaniem, które powstało około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Zawiera ono informacje o wczesnym Wszechświecie. Obserwacje wskazują, że polaryzacja tego promieniowania mogła nieznacznie obrócić się w ciągu niemal 14 miliardów lat rozchodzenia się w przestrzeni kosmicznej. Ten możliwy efekt nazywa się kosmiczną dwójłomnością.

Jednocześnie równie niewielki błąd w ustawieniu detektorów polaryzacji teleskopu może wytworzyć niemal identyczny sygnał. Zespół kierowany przez doktoranta po stażu Anto I. Lonappana, profesora Briana Keatinga i profesora nadzwyczajnego Kama Arnolda porównał oddzielne mapy polaryzacji uzyskane przez różne grupy detektorów zamiast jednej połączonej mapy.

Jeśli kosmiczna dwójłomność jest rzeczywista, jej efekt powinien ujawniać się tak samo na wszystkich takich mapach. Porównanie pozwala wykryć różnice w kalibracji między grupami detektorów, jednocześnie eliminując obrót wspólny dla wszystkich map. Wyniki badania opublikowano w The Astrophysical Journal Letters.

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Wynik nie potwierdza efektu niezależnie

Naukowcy przeanalizowali osiem map polaryzacji utworzonych na podstawie obserwacji Plancka i porównali wnioski z metodą Minamiego—Komatsu. Oba podejścia, oparte na różnych założeniach, dały zgodne wyniki dotyczące względnych błędów kalibracji.

Nowa metoda nie może samodzielnie określić całkowitego kąta obrotu polaryzacji, ponieważ usuwa sygnał wspólny dla wszystkich map. Łącząc rekonstrukcję względnych błędów z ogólną wartością kalibracji uzyskaną metodą Minamiego—Komatsu, badacze oszacowali kąt kosmicznej dwójłomności na 0,37 ± 0,12 stopnia. Jednocześnie ta zgodność nie stanowi niezależnego potwierdzenia, że polaryzacja reliktowego promieniowania mikrofalowego rzeczywiście się obróciła.

Metoda może być również przydatna w poszukiwaniu pierwotnych fal grawitacyjnych poprzez B-mody polaryzacji reliktowego promieniowania mikrofalowego. Nawet niewielki błąd kalibracji może przekształcić silniejszy sygnał E-modu w fałszywy B-mod, który można błędnie uznać za odkrycie kosmologiczne.

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