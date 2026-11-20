Badacze z amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) w Boulder po raz pierwszy w pełni zademonstrowali metodę kwantowej weryfikacji lokalizacji. W eksperymencie wykorzystali pary splątanych fotonów, aby potwierdzić obecność uczestnika w określonym punkcie między dwiema stacjami. Informuje o tym Live Science.

Jak działał eksperyment

Dwie zaufane stacje weryfikujące umieszczono w odległości 195 metrów od siebie i połączono kablami oraz światłowodem poprowadzonymi korytarzami budynku badawczego NIST. Uczestnik, którego lokalizację weryfikowano, znajdował się między nimi. Jedna ze stacji generowała pary splątanych fotonów: jeden foton pozostawał u weryfikatora, a drugi wysyłano do uczestnika.

Jednocześnie obie stacje przesyłały losowe bity informacji tak, aby docierały do uczestnika w tym samym czasie. Uczestnik łączył te dane, wybierał sposób pomiaru polaryzacji fotonu i odsyłał wynik do dwóch weryfikatorów. Czas przejścia sygnałów pozwalał określić odległość do uczestnika, a niemożność skopiowania cząstki kwantowej oznaczała, że pomiar musiał zostać wykonany w wymaganym punkcie.

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Wyniki i możliwe zastosowania

Aby sprawdzić bezpieczeństwo metody, zespół przeprowadził test Bella bez luk, który bada, czy korelacje między cząstkami przekraczają granice możliwe w fizyce klasycznej. System wykonywał około 250 tysięcy prób na sekundę. Każda weryfikacja wymagała od 30 mln do 60 mln rund wymiany sygnałów i trwała około dwóch do czterech minut.

W ciągu dwóch dni jesienią 2024 roku naukowcy przeprowadzili 335 weryfikacji i niemal wszystkie zakończyły się sukcesem. Potwierdzony obszar, w którym znajdował się uczestnik, był pod względem objętości około 4,5 raza mniejszy niż obszar, jaki mógłby zagwarantować porównywalny klasyczny sposób. Eksperyment wykazał ochronę przed atakującymi, którzy mają ograniczone zasoby kwantowe albo nie mają ich wcale. Do przeciwdziałania atakującym dysponującym większymi zasobami kwantowymi będą potrzebne dłuższe losowe sekwencje.

Według kierownika zespołu Kristera Shalma pierwszymi użytkownikami technologii mogą zostać centra danych, systemy finansowe i obiekty infrastruktury krytycznej. Komponenty umożliwiające jej użycie w smartfonach są na razie zbyt duże i drogie. Współautor pracy Scott Glancy zaznaczył, że praktyczne zastosowanie może nastąpić za ponad dekadę, a szybsze urządzenia pomiarowe mogą potencjalnie skrócić czas jednej weryfikacji do około sekundy.

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