Grupa fizyków kierowana przez Shan-Qinga Yanga z Uniwersytetu Sun Jat-sena w Chinach zmierzyła przyciąganie grawitacyjne między dwiema krzemowymi płytkami o masie po 7,6 miligrama. Jest to najmniejsza para mas, dla której udało się zarejestrować taką interakcję, informuje ScienceAlert.

Miniaturowa wersja eksperymentu Cavendisha

Badacze stworzyli miniaturową wagę skrętną metodą głębokiego trawienia krzemu. Na jednym końcu zawieszonego pręta umieszczono płytkę o masie 7,6 miligrama, a na drugim przeciwwagę. W pobliżu obracało się koło z 16 identycznymi krzemowymi płytkami, z których każda kolejno przechodziła obok masy testowej i wywoływała słabe przyciąganie grawitacyjne.

Koło wykonywało jeden obrót w ciągu 10 minut, dlatego sygnał powtarzał się 16 razy na obrót. Umożliwiło to oddzielenie go od szumu tła. Układ umieszczono w komorze próżniowej, a między poruszającymi się masami a wagą skrętną zainstalowano cienką krzemową membranę pokrytą złotem, aby zmniejszyć wpływ sił elektrostatycznych.

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Siła rzędu setek attonewtonów

Zamiast pozwolić prętowi na swobodne skręcanie się, naukowcy zastosowali elektroniczny system sprzężenia zwrotnego, który utrzymywał go niemal nieruchomo. Mierzyli siłę potrzebną do skompensowania przyciągania grawitacyjnego.

Przy najmniejszej odległości między płytkami siła wyniosła 471 attonewtonów, czyli 0,000000000000000471 niutona. Jest to około 20 miliardów razy mniej niż siła, z jaką Ziemia przyciąga ziarnko piasku o masie jednego miligrama.

Wynik jest zgodny z newtonowskim prawem powszechnego ciążenia. Na podstawie pomiarów zespół obliczył również stałą grawitacyjną G: uzyskana wartość jest zgodna z międzynarodowo zalecaną, a niepewność pomiaru wynosi 5,3%. Autorzy podkreślają, że eksperyment nie dotyczy jeszcze grawitacji kwantowej, jednak przybliża pomiary do skal, na których będzie można badać oddziaływanie obiektów w stanach kwantowych.

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